Принц Уильям и Кейт Миддлтон почтили память Елизаветы II в Сандрингеме

Для Уильяма и Кейт это была весьма эмоциональная неделя. Они потеряли любимого родственника, получили новые титулы, стали миллиардерами, и продолжают скорбеть по Ее Величеству. Еще вчера они присутствовали на траурной процессии в Вестминстере, а уже сегодня посетили Сандрингем-хаус и вновь отдали дань уважения Елизавете, скончавшейся неделей ранее, 8 сентября. В отличие от недавнего визита в Виндзор, в этот раз принц и принцесса были вдвоем, без Гарри и Меган.

Пара приехала и уехала на автомобиле и, судя по новым снимкам, была невероятно растрогана посланиями, подарками и цветами, оставленными тысячами британцев у ворот замка. Отметим, что в сердце самой королевы Сандрингем занимал особое место. Она часто приезжала сюда на Рождество. Более того, отец Елизаветы Георг VI, и ее дед, король Георг V, скончались в его стенах. Наш постоянный колумнист о монархах подробно рассказывала о Сандрингеме и других королевских резиденциях – читайте текст тут.

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Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ю годовщину пребывания на троне. Похороны Ее Величества состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 по московскому времени). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.