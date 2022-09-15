Украина получит от Литвы партию бронетранспортёров

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на Украину в ближайшее время должна поступить партия бронетранспортёров, а также боеприпасы. Как пишет «Обозреватель», ранее Литва уже передавала Киеву вооружения, в июле 2022 года, по данным литовского военного ведомства, Вильнюс оказал Украине помощь на сумму около $123 млн.



AP

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на Украину в ближайшее время должна поступить партия бронетранспортёров. Вероятно, речь идёт о БТР М113 и М577. Также ранее сообщалось, что кроме этой техники военная помощь предусматривает выделение боеприпасов. Как пишет «Обозреватель», планами Вильнюса чиновник поделился на брифинге в Одессе после встречи глав МИД Украины, Литвы и Ирландии.

«Сегодня мы поднимали вопрос оказания военной помощи. Правительством страны было принято решение об отправке двух партий бронетранспортёров. Первая из них поступит уже в ближайшее время. Она не поступит непосредственно в военно-морские силы Украины, но думаю, что ВСУ сами знают, как им лучше использовать эту военную помощь», — объяснил Ландсбергис.

Ранее Литва уже передавала Украине БТР M113, ПЗРК Stinger, противотанковые средства, миномёты, стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты и другое военное оборудование, в частности, БПЛА Bayraktar TB2. В июле 2022 года, по данным литовского военного ведомства, Вильнюс оказал Киеву помощь на сумму около $123 млн.