Газпром допустил расширение производства СПГ на КС «Портовая»

Газпром, «Русхимальянс» и «Газпром Линде Инжиниринг» в рамках Петербургского международного газового форума подписали соглашение о сотрудничестве, партнеры в том числе рассмотрят строительство дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) на компрессорной станции «Портовая».

«Документ предусматривает совместную проработку перспектив расширения комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая». В настоящее время мощность комплекса составляет 1,5 млн тонн СПГ в год, ведутся пусконаладочные работы. Стороны изучат возможность строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн тонн СПГ в год с использованием отечественных технологий и оборудования», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее Газпром заявил, что эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва.

Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

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