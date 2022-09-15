Путин назвал важным переход на национальные валюты в расчетах с Китаем и Монголией

Президент РФ Владимир Путин призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией, об этом он сообщил на трехсторонней встрече с лидерами этих стран на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчетах», – цитирует его ТАСС.

Он заметил, что ранее на двусторонней встрече с Си Цзиньпином они с удовлетворением констатировали, что в торговле РФ с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%.

«В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка РФ и китайская система трансграничных платежей», – подчеркнул Путин.

Напомним российский Газпром и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.

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