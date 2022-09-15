 

«Одноклассники» и МЧС запускают проект о правилах безопасности

15.09.2022, 16:25, Новости дня
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Социальная сеть «Одноклассники» и МЧС РФ запускают совместный проект о правилах безопасности в различных ситуациях. За месяц пользователи соцсети узнают, как избежать опасности при встрече с дикими животными, подготовить дачу к
зиме, зарегистрировать турпоход и спокойно порыбачить, а также смогут скачать памятки по безопасному поведению.

С 15 сентября по 15 октября в группе «МЧС России» в ОК будут выходить короткие видео, рассказывающие о поведении пассажиров на воде, действиях в пожароопасный сезон в лесу и необходимости регистрации самостоятельного турпохода. Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с правилами эксплуатации печного отопления. Первое видео будет посвящено технике безопасности на воде, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

ОК регулярно реализуют и поддерживают социальные инициативы. В мае 2022 года соцсеть и проект «Финансовая культура» Банка РФ рассказали о том, как уберечься от финансового мошенничества. В июне 2022 года ОК и Московский образовательный канал запустили летний проект для родителей – эксперты поделились способами, которые позволят наладить взаимопонимание с повзрослевшими детьми.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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