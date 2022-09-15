 

Выступавший более 40 лет Шифрин сообщил о времени своего ухода со сцены на пенсию

15.09.2022, 16:06, Разное
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“Я сделал много ошибок, долго стеснялся, поздно научился говорить “нет”, – признается Шифрин. – Но эти сорок лет я был счастлив от того, что, во всяком случае, те, кто добровольно покупали билеты на мои выступления, смеялись и получали удовольствие, даже если приходили ко мне недовольными и усталыми”.

За эти сорок лет кумир нажил изрядное количество недоброжелателей. “По моему мнению, большей частью, людей, которые не совсем знакомы с тем, что я делал на сцене в годы, когда уже многому научился”, – так определяет недругов Шифрин.

Ему, конечно, хотелось бы многое переиначить в том, что случилось за эти сорок лет. “Но я не умею писать смешные тексты, не могу заставить себя звонить продюсерам или режиссерам, и, видимо, в дальнейшем, моя зависимость от случая останется вмененной моей актерской судьбе, – вздыхает Шифрин. – Я часто произношу или пою слова, которые сам бы для себя не выбрал. Но я ни дня не могу прожить без работы”.

Но сколько он еще намерен выступать? До тех пор, пока будет обходиться без посторонней помощи и разных приспособлений, как решил для себя сам. “Я рассчитываю заниматься тем, к чему у меня всегда лежала душа, чему научили меня мои прекрасные педагоги до тех пор, пока буду способен запоминать тексты и передвигаться по сцене без вспомогательных средств”, – определил время своего ухода на покой артист.

Напомним, Ефим Шифрин уже давно пенсионер. Недавно он признался, что получает пенсию в размере 13 496 рублей, так как является работающим пенсионером. А если бы не работал, то получал бы 20 222 рубля.


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