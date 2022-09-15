 

Собянин назвал сроки открытия станции метро во Внукове

15.09.2022, 16:06, Разное
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Строители завершили проходку тоннелей. Продолжается обустройство станции “Внуково” и выходов в терминал одноименного аэропорта и к поездам “Аэроэкспресса”.

В ходе осмотра станции Собянин сообщил, что все работы завершатся к сентябрю 2023 года. Продление метро до аэропорта Внуково градоначальник назвал большим событием.

“Ни разу мы нигде не строили линий метро непосредственно до аэропортов. Конечно, это даст хороший эффект с точки зрения доступности как самого аэропорта, так и тех районов, которые прилегают к этой ветке”, – сказал мэр.

Ежедневно станцией будут пользоваться около 34 тысяч человек. Продление Солнцевской линии до Внукова улучшит транспортное обслуживание 350 тысяч москвичей, включая тех, кто проживает в поселениях Внуковское, Марушкинское, Филимонковское.

В пешей доступности от новых станций проживают 25 тысяч человек. Время в пути для них сократится от 20 до 40 минут. Кроме того, продление Солнцевской линии улучшит транспортное обслуживание пассажиров аэропорта Внуково, создаст дополнительные маршруты передвижения по городу.

Решение о продлении Солнцевской линии принято в 2017 году. Участок длиной 4,9 километра состоит из станций “Пыхтино” и “Внуково”.

Финальным этапом строительства станет возведение участка с метромостом через реку Ликову. Сейчас объект готов на 83%. Ликовский станет 12-м по счету метромостом Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что протяженность столичного метро с 2011 года увеличилась в 1,5 раза. Построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2). В 2023-2024 годах откроются МЦД-3 и МЦД-4.

В ближайшие годы построят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии. Подземка придет в районы Северный и Гольяново, а также поселение Сосенское, рассказал градоначальник в интервью газете “Вечерняя Москва”.

Крупнейшим проектом метростроения Москвы является Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты. Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 15-20 минут, создаст новые маршруты передвижения. Строительство завершится к началу 2023 года.


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