Яркая помада и фальшивая линия роста волос: 10 способов визуально уменьшить крупный лоб

Большой лоб нельзя считать серьезным недостатком. В старину считалось, что люди, наделенные такой чертой, отличаются высокими умственными способностями и удачливостью. Однако многие женщины стремятся скрыть и замаскировать эту особенность. Это можно сделать с помощью не только прически, но и макияжа. В статье мы поделимся простыми способами, которые помогут вам визуально уменьшить крупный лоб.

Подтяните дугу бровей

Чтобы визуально уменьшить лоб, начните с подтяжки линии бровей. Это сделает его более миниатюрным и менее высоким.

Нанесите специальную пудру для бровей, чтобы заполнить пространство между волосками. Выбирайте средство на тон светлее, чем ваш естественный цвет. Затем уложите брови с помощью геля, придавая им форму высокой дуги.

Используйте угловую кисточку для нанесения макияжа. У нее плотные и тонкие щетинки, которые помогают создать более высокую и длинную дугу.

Создайте фальшивую линию роста волос

Вы можете создать фальшивую линию роста волос, которая будет проходить ниже естественной. Это создаст иллюзию менее крупного лба.

Обратите внимание на свою линию роста шевелюры. Вы увидите, что между волосками есть пробелы. Заполните их матовой пудрой или тенями для век, которые соответствуют вашему естественному цвету прядей. Наносите макияж с помощью кисточки для растушевки.

Вы можете также использовать тонирующую пудру для подкрашивания корней волос. Заполняя промежутки между волосками, не выходите за пределы естественной линии роста шевелюры.

Выделите подбородок и скулы

Выделите скулы и подбородок с помощью хайлайтера, а на лоб нанесите матирующие средства. Это отвлечет внимание от проблемного участка, так как он не будет отражать свет. Такой трюк сбалансирует пропорции лица.

Используйте хайлайтеры которые легко наносятся и допускают наслаивание. Это придаст вашей коже ослепительное сияние. Подбирайте эти средства под цвет лица.

Используйте яркую помаду

Яркая помада будет притягивать взгляд к нижней части лица и отвлекать внимание от подбородка. Желательно использовать малиново-рубиновые или ягодные тона. Это самые простые оттенки красного. Более теплые цвета сочетаются не со всеми тонами кожи. Кроме этого, они могут сделать зубы менее белыми.

Используйте контурирование

С помощью контурирования можно уменьшить любую часть лица. Игра со светом и тенью поможет вам создать видимость более миниатюрного лба.

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Вам понадобятся бронзаторы светлого и темного цвета и кисточка с длиной щетины не менее 4 см. Инструмент должен иметь плоскую или куполообразную форму.

Сначала очертите контур лба светлым цветом. Затем нанесите более темный оттенок вокруг линии роста волос. Боковые части лба покройте светлым бронзатором.

Всегда начинайте наносить бронзатор с боков линии роста волос и лба, а не с центральной части. Затем хорошо растушуйте средство. Это позволит вам высветлить бока и низ лба, а линия роста волос окажется затененной.

Нанесите немного румян

Румяна отвлекают внимание от лба и выделяют щеки. Желательно использовать средство розового или персикового цвета.

Румяна следует наносить на яблочки щек круговыми движениями. Их нужно растушевывать наружу и вверх. Вы можете также заменить румяна бронзатором на 2 – 3 тона темнее вашего естественного цвета кожи.

Затем нанесите немного хайлайтера на верхнюю часть щек и переносицу. Такой метод создает эффект лифтинга. Он позволяет получить четко очерченные скулы и сделать лоб визуально меньше.

Ярко подведите глаза

Создайте эффектный взгляд. Это поможет отвлечь внимание от крупного лба. Сделайте стрелки в виде удлиненного крыла, они позволяют сбалансировать черты лица.

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Нанесите консилер на области под нижними веками. Это освежит кожу и замаскирует темные круги. Затем высветлите хайлайтером участки около внутренних уголков глаз. Такая подготовка к макияжу поможет вам распахнуть взгляд и сделать его более выразительным.

Теперь возьмите темную или яркую подводку и очень тонкую кисточку. Создайте стрелки на верхнем и нижнем веках в форме удлиненного крыла. Старайтесь придерживаться линии роста ресниц. По желанию вы можете дополнить макияж блестящими тенями серого или коричневого цвета.

Наносите на лоб минимум тонального крема

Если вы хотите скрыть большой лоб, то не покрывайте его плотным слоем тонального крема. Это лишь привлечет внимание к проблемным участкам лица, которые вы хотите замаскировать.

Нанесите тональный крем на все остальные части лица, кроме лба. Убедитесь, что вы хорошо покрыли все пятна и мелкие дефекты кожи. Теперь нанесите на лоб остатки тональника, которые остались у вас на пальцах или губке. Такой макияж сделает черты лица более гармоничными.

Следите, чтобы остатки тонального крема не соприкасались с линией роста волос, иначе лоб будет выглядеть еще более крупным. Если это произошло, то удалите излишек косметики с помощью средства для снятия макияжа.

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Используйте темный тональный крем

Если вам все-таки необходимо нанести плотный слой тонального крема на лоб, то используйте более темный оттенок, чем для остальных частей лица. Он должен быть на 3 – 4 тона темнее вашего натурального цвета кожи.

Темный тональный крем поможет создать контуры около висков и линии роста волос. Из-за этого линия лба будет казаться короче, чем она есть на самом деле.

Хорошо растушуйте темный тональный крем по направлению вверх. Завершите макияж бронзатором. Это поможет вам создать скульптурный и точеный образ.

Нанесите тушь для ресниц на волоски у лба

Как уже упоминалось, создание высокой дуги бровей и применение бронзатора визуально уменьшает лоб. Вы можете усилить такой эффект с помощью туши для ресниц, используя ее нетрадиционным методом.

Около линии роста шевелюры у многих людей имеются тонкие пушковые волоски. Их называют “детскими волосами”. Подберите тушь для ресниц, соответствующую цвету ваших прядей. Нанесите ее на эти волоски. Это поможет визуально уменьшить лоб, не прибегая к созданию фальшивой линии роста шевелюры.

Заключение

Большой лоб – интересная особенность вашего лица. Но если он вас не устраивает, то вы всегда можете сделать его меньше с помощью умелого макияжа.