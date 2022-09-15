Усилить действие крема и предотвратить появления морщин: зачем наносить вазелин вокруг глаз и как не навредить коже

Кожа вокруг глаз – самая тонкая и нежная. Чтобы сохранить молодость и красоту, нужны не только регулярные уходовая процедуры, но и некоторые уловки, которыми, кстати сказать, наводнены социальные сети. Работают они или нет, нужно привлекать индивидуально, но последнее время большую шумиху поднял, вы не поверите, обычный вазелин. Конечно, не тот, что стоит в шкафу со времен бабушкиной молодости. Покупаем новый тюбик. Проверим, стоит ли верить бьюти-блогерам?

Мнение специалистов

Кода вокруг глаз первая подвергается старению. Даже будучи в относительно молодом возрасте мы замечаем первые мелкие морщинки, пусть даже мимические. Специалисты в один голос утверждают, что увлажнение и питание кожи вокруг глаз должно сопровождаться так называемыми блокаторами, средствами, которые работают как пленка, защищают кожу от потери влаги и помогают лучше усваиваться питательным веществам. И лучше всех работает вазелин. Вообще, чем средство проще, тем лучше. Но не ждите мгновенного эффекта. Должно пройти не менее шести недель регулярного использования, прежде чем вы заметите первый результат, говорит дерматолог Джина Ю.

Кому подходит

Не спешите бросаться в аптеку за большой банкой вазелина. Это вредно хоть и максимально безопасное, но все же подходит не всем. Например, людям с повышенной чувствительностью кожи и образованием милий – мелких белых бугорков, именуемых также молочными пятнами. Это кератин, который попадает в ловушку под поверхностью кожи. Явление не страшное, но неприятное. Люди с жирной кожей также должны быть осторожны, потому что вазелин – тяжелый продукт, который смешивается с себумом и может повести к раздражению и закупорке пор.

Техника безопасности

Если вы настроены решительно – приступайте, но соблюдайте технику безопасности. Да, такая тоже есть. Прежде всего наносите вазелин, отступив от края глаза не менее 5 мм. Офтальмологи объясняют выбор безопасной для глаз косметики наличием невидимых мейбомиевых желез – точек, которые расположены по краю глаза. Железы ежесекундно выделяют жир для смазки слизистой, а тяжелые продукты вроде вазелина полностью блокируют протоки, награждая обладателя сухостью и зудом глаз. Жирный слой на ватерлинии глаза работает аналогично барьерному слою кожи лица, защищая от сухости, раздражения и попадания инфекций.

Доктор Никола Александер советует перед применением вазелина протестировать каждое средство по отдельности не менее двух недель, потому что вместе ингредиенты могут дать непредсказуемую реакцию, находясь под блоком вазелина.

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Наносите вазелин тонким слоем. Качество реакции не зависит от количества, кожа возьмет ровно столько, сколько нужно, остальное просто скатается, смешается с жиром и грязью, забьет поры. Наносите вазелин только вечером, перед сном, дайте полчаса впитаться, чтобы не испачкать постельное белье.

Есть ли альтернатива

Вернемся к обладательницам жирной и чувствительной кожи. Что делать им если вазелин противопоказан и желания рисковать нет? Есть замечатлеьеые альтернативы – гиалуроновая кислота и ретинол для более зрелой кожи.

К сожалению, другого способа сохранить упругость и молодость кожи вокруг глаз нет, только ежедневная полноценная забота. Упор делаем на увлажнение и сохранение влаги, с этим отлично справляется гиалуроновая кислота. Она проникает в глубокое слои кожи и задерживается на более продолжительное время. Комбинируйте или сочетайте ее с ретинолом, чтобы разгладить глубокие морщины. Средства с нужным составом можно подобрать в широком ценовом диапазоне. Бюджетные средства отличаются от дорогих только отсутствием или минимальным содержанием вспомогательных ингредиентов.