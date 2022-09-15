Мнение: Зеки бегут на войну

В сеть слили видео с Пригожиным (“кремлевским поваром”) – как он толкает речь на тюремном плацу, агитируя зеков вступать в ряды его “добровольцев”, т.е. якобы несуществующего ЧВК Вагнер. То есть отрицать массовый набор осужденных для войны с Украиной стало уже невозможным.

Происходящее, в частности, означает, что всю “правовую систему” в России, начиная с Конституции, можно выбрасывать в мусорное ведро – потому что весь этот пригожинский “рейд по тюрьмам” вообще никак невозможно объяснить с юридической точки зрения. Во-первых – кто такой Пригожин? У него есть какая-то должность в российской системе госуправления? Нет. Он частное лицо.

Тогда почему частное лицо спокойно заходит на охраняемую территорию колоний и выступает там на плацу? С какой стати частное лицо публично, на глазах у начальства колоний, обещает зекам освобождение? Наконец, как частное лицо ВЫВОДИТ “добровольцев-зеков” из колонии?? Кто ему разрешает и на каком основании?

При этом нам говорят, что Пригожин берет зеков в ЧВК – то есть “частную военную компанию”. Но в России запрещены частные военные компании! По закону! По-простому это означает, что если частное лицо Пригожин формирует отряды вооруженных людей (да еще из осужденных за тяжкие преступления, непонятно каким образом выпущенных от мест заключения), то это должно называться “незаконные вооруженные формирования”, или попросту банды. И вот это уже по-своему логично – формировать банды из бандитов и убийц (сертифицированных своими приговорами).

Потом – Пригожин обещает, что сначала набранных з/к будут “обучать”, и только потом бросят в бой на территории соседней страны. Зекам он обещает щедро платить. Однако “доброволец”, которому платят за участие в военных действиях, называется – по нашему же Уголовному кодексу! – “наемник”, и, вы будете нервно смеяться, “наемничество” в России также запрещено! Как частное лицо может публично агитировать за участие в тяжком преступлении (“наемничестве”), находясь на территории государственного учреждения, а именно колонии или тюрьмы?

УК РФ Статья 359. Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового

Срока-то какие – залюбуешься. От 12 до 18 лет!! То есть это – ОСОБО ТЯЖКОЕ преступление. И там еще пункт 3 хорош:

“3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях… наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового”.

То есть сам Пригожин, выступив даже в одной колонии, уже наговорил себе примерно на “пятнашечку”, а все те, кто последовал его призыву, обеспечили себе (если не убьют) “от 7 до 15”. Какие радужные перспективы! Всё – какой-то абсурд, не правда ли? Но далее еще лучше.

По телеграм-каналам бродят восторженные описания, какая, дескать, “у Пригожина в ЧВК” царит образцовая дисциплина! За любое неповиновение старшему по званию, алкоголь, наркотики – расстрел на месте! Сначала обыватель расслабленно кивает – ну да, ну да, контингент тяжелый, с ними надо построже… И только некоторые спохватываются: стоп-стоп, КАК?? Какой расстрел? На каком основании?? В стране – мирное время, Пригожин частное лицо, у нас в стране не то что расстрел – даже арест возможен только по приговору суда! То есть – тьфу! – что я говорю: у нас в стране расстрел вообще невозможен, потому что смертная казнь “приостановлена”! И поэтому – как вообще в “ЧВК” могут кого-то расстреливать, неважно, за что?!

А вот так. И наконец, вишенка на торте: Пригожин обещает всем зекам, которые отслужат у него в ЧВК 6 месяцев (кто доживет) – амнистию! Типа, отслужи – и на свободу с чистой совестью!

Но это тоже невозможно, если по закону. Во-первых, кто такой Пригожин, чтобы объявлять амнистию? Амнистию проводит Государственная Дума, а подписывает президент. А Пригожин – он кто?

Во-вторых, амнистия не может применяться к одному человеку. Амнистия – это освобождение от наказания КАТЕГОРИЙ осужденных. Например, “отпустить всех осужденных за нетяжкие экономические преступления”. А поскольку в ряды “пригожинцев” попадают в основном люди с тяжкими – то тогда что, Дума объявит амнистию, скажем, всем убийцам по пресловутой “105-й”? Или всем насильникам? Но тогда, кстати, на волю выйдут и те насильники и убийцы, которые к Пригожину не пошли и предпочли “отсидеться” (в буквальном смысле) от призыва в своих камерах!

Или неграмотный Пригожин перепутал, и имел в виду помилование? Да, помилование применяется персонально, и его проводит только и лично президент страны. Но что, Пригожин берется обещать ЗА президента, что он будет проводить помилования СПИСКАМИ? Выпускать ТЫСЯЧИ персональных указов о помиловании выживших наемников?? А на каком основании Пригожин вообще может что-то обещать от имени президента, опять-таки – ОН КТО?!

Что-то феноменальное даже для РФ – полное Сомали в плане “законности”, а точнее – беззакония. А поскольку ни в одном законе такая форма “отпускания” зеков из “мест отбытия наказания” не описана – надо констатировать, что в стране последние месяцы происходят МАССОВЫЕ ПОБЕГИ заключенных. С ведома и при полном попустительстве лагерных администраций. При этом сбежавших заключенных снабжают автоматическим оружием, пулеметами и гранатометами, учат с ними обращаться, после чего формируют из них организованные банды. Феерия!

Если страной правит ОПГ, рано или поздно что-то подобное должно было случиться.