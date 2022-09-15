 

Мел Си впервые рассказала о сексуальных домогательствах, когда она выступала в Spice Girls

15.09.2022, 15:39, Разное
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О страшном инциденте 48-летняя Мел Си, — настоящее имя Мелани Чисхолм — известная фанатам Spice Girls как Sporty Spice, рассказала в своих мемуарах под названием “Кто я есть”, которые выйдут 15 сентября. “Перчинке” потребовалось 25 лет, чтобы прийти в себя и, наконец, раскрыть правду.  

Накануне в сети был опубликован отрывок из грядущей книги, и подробности инцидента действительно шокируют. По словам Мел Си, в 1997 году она подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста в обыкновенном спа-салоне отеля в Стамбуле, Турция, где они с коллегами по Spice Girls остановились перед выступлением. Больше она рассказала в последнем выпуске подкаста Элизабет Дэй “Как потерпеть неудачу”. 

Мы никогда раньше не выступали с полноформатным концертом, так что, очевидно, репетировали неделями, примеряли костюмы, делали грим, прически — мы шли к вершине, – вспомнила Мел Си.

Виктория Бекхэм и Мел Си

Перед шоу она решила побаловать себя массажем, но по воле случая обычный визит в спа обернулся психологической травмой. Певица надолго похоронила воспоминания о случившемся. 

То, что случилось со мной — я как бы сразу же похоронила это, потому что мне нужно было сосредоточиться на другом, – призналась она, – Я не хотела поднимать шум, но и времени разбираться с этим у меня не было. Сейчас я просто подумала, что мне, наконец, необходимо это пережить и принять. 

Несмотря на то, что Мел Си описала свой опыт как “мягкую версию” изнасилования, она призналась, что чувствовала себя отвратительно. 

Я чувствовала себя оскорбленной. Чувствовала себя очень уязвимой. Чувствовала себя неловко. Я была не уверена, правильно ли я все поняла? Что происходит? Знаете что, я действительно готова поговорить об этом… 

Отметим, что в своих новых мемуарах Мелани Чисхолм также призналась, что работа в Spice Girls изрядно подпортила ее здоровье. 

Я была не здорова в течение нескольких лет. Когда я оглядываюсь назад, то не понимаю, как физически это выдерживала, учитывая то, что занималась спортом наряду со своим жестким графиком.

По данным Daily Mail, у певицы были диагностированы клиническая депрессия, анорексия, расстройство пищевого поведения, сильная тревога и агорафобия. Она долгое время принимала антидепрессанты.

Напомним, что Мел Си начала сольную карьеру в 1999 году. С тех пор она успела выпустить 8 полноформатных студийных альбомов и несколько раз возглавить как британские, так и мировые чарты со своими главными хитами “Never Be The Same Again”, “I Turn To You”, “Who I Am” и другими.


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