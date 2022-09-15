 

Энн Хэтэуэй, Серена Уильямс, Нина Добрев и Ванесса Хадженс на показе Michael Kors в Нью-Йорке

15.09.2022, 15:39, Разное
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Неделя моды в Нью-Йорке, одной из столиц этой индустрии, подошла к концу. Открывал ее показ Кристиана Сириано (фанаты проекта “Подиум” помнят его как одного из победителей, а потом наставников шоу), а закрывал показ Тома Форда, о котором мы уже рассказали. Пару дней назад отгремело также грандиозное шоу Vogue World в честь 130-летия журнала, в котором приняли участие все главные модели современности и звездные герои многих обложек глянцевого издания.

За несколько часов до показа Форда свои творения представил Майкл Корс. Как известно, шоу бренда Michael Kors Collection всегда отличаются постановкой и наличием звезд на подиуме, и этот раз не стал исключением. Одновременно классические, элегантные и дерзкие платья с костюмами представили Наташа Поли, Белла Хадид, Мика Арганараз, Мариякарла Босконо и другие супермодели.

Наблюдали за этим действом из первого ряда Энн Хэтэуэй, образ которой мы разобрали отдельно (в нем содержится ностальгическая отсылка к одной из ее ролей), Анна Винтур, девушка Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус, Нина Добрев, Ванесса Хадженс, завершившая спортивную карьеру Серена Уильямс, Александра Даддарио и с недавних пор многодетная мама Ники Хилтон-Ротшильд.

Мика АрганаразНаташа ПолиПалома ЭльсессерАдут АкечДжоан СмоллсБелла Хадид


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