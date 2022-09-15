Министерство здравоохранения попросило советских стоматологов передать свой опыт ныне работающим коллегам

Министерство здравоохранения обратилось к врачам-стоматологам, пребывающим на пенсии, с просьбой передать свой опыт ныне работающим коллегам.

Такая необходимость возникла из-за стремительно заканчивающихся импортных стоматологических материалов и препаратов на складах в России.

Достоверно неизвестно, сколько времени уйдёт на импортозамещение и параллельный импорт в этой отрасли, а российские граждане не могут ждать годами. Поэтому было принято решение «откатить» технологии до уровня начала 1980-х годов и вспомнить о старых добрых медтехнологиях: о применении новокаина для местной анестезии, о лечении препаратами мышьяка, про цементные и амальгамовые пломбы, а также металлические штампованные коронки с напылением «под золото».

В Минздраве подчеркнули, что у современных дантистов практически отсутствуют мануальные навыки в этих техниках. К счастью, немало врачей, уже давно вышедших на пенсию, ещё активны, обладают здравым умом и живой памятью, и готовы передать свой опыт молодым коллегам.

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