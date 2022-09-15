Две принцессы, а такие разные! – Личное мнение

Траурная служба по скончавшейся королеве в Вестминстер-холле запомнилась всем выражением лиц двух принцесс.

Одна из них — Кейт Миддлтон, жена наследника Уильяма. Вторая — жена брата Меган Маркл.

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Насколько приятно лицо Меган, настолько же отталкивающе выражение Кейт. Ну, ещё бы.

Конечно, внимание публики на траурной церемонии было приковано больше к Меган. Она — милая, красивая, добрая.

Это не могло не задеть жену будущего короля Уильяма.

При этом, дело даже не в каких-то объективных недостатках внешности Кейт. Конечно, она могла бы выглядеть и получше, заняться внешностью, но ситуация усугубляется выражением зависти к Меган.

Мало того, что жена Гарри симпатичнее, так и ей будто нет дела ни до чего, кроме мужа.

Обратите внимание, как Меган смотрит на Гарри. Она сочувствует, сопереживает утрате и боли супруга.

В то же время Кейт только злится. Видно, что её мысли заняты исключительно присутствием рядом Меган. От мужа она отстранена совершенно.

Может ли позволить себе будущая королева так пренебрегать мнением подданных? Ведь люди всё видят, делают выводы. Королевой сердец для них тут явно Меган.

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