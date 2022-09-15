Мнение: Поляки трясут немцев и чехов, репарации от России и конец нейтральной Швейцарии

1. Поляки потребовали от немцев гигантскую сумму репараций за Вторую мировую войну. Более того, они выкатили претензии к соседней Чехии, потребовав себе часть чешской территории (ссылка) — совсем как перед Второй мировой, когда поляки при помощи Гитлера забрали себе Тешинскую область:

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне.

За принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались, сообщает РИА «Новости».

В документе, составленном фракцией правящей партии Польши «Право и справедливость», говорится, что «Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством». «Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам», – говорится в тексте резолюции.

Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.

Также в Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии. «С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – говорится в письме депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши. Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара.

2. Также поляки хотят получить репарации и от России, хотя и понимают, что русские, в отличие от надёжно униженных немцев, им точно откажут (ссылка):

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Польское телевидение.

Политик заявил, что «будет доволен, если доживет» до момента, когда Россия «присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила». По его словам, тогда вопрос о выплате Москвой репараций Варшаве можно будет поставить как реальный.

«В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет», — пояснил он.

В эту игру можно играть вдвоём. Во-первых, следует подсчитать, сколько поляки должны нам за спасение от геноцида со стороны нацистов и за помощь в восстановлении Польши после ВОВ. Во-вторых, следует потребовать от Польши репарации за поддержку кровавого госпереворота в Киеве в 2014 году, за помощь бандеровскому нацистскому режиму, за активное участие в развязанной против русскоязычного населения войне.

3. Блогер takoe_nebo рассказывает, как Швейцария потеряла нейтральность под давлением США, и напоминает, что именно благодаря России Швейцария стала нейтральным государством двести с лишним лет назад (ссылка):

Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией?

Судьбу Швейцарии стать независимой страной решил глава антинаполеоновской коалиции Император Российской Империи Александр I на Венском конгрессе в 1815 году. Положения, закреплённые на конгрессе, гарантировали неприкосновенность швейцарской территории, прописывали права и обязанности нейтрального государства и других государств по отношению к нему в мирное и военное время. В исключительных случаях признание могло происходить путем молчаливого согласия или посредством так называемого facta concludentia. Сегодня Россия нарушила своё молчаливое согласие, то самое, так называемое facta concludentia, публично заявив о нарушении Швейцарией обязанностей нейтрального государства. <…>

На самом деле, знаменитый швейцарский нейтралитет начал разрушаться не сегодня. Ещё на волне финансового кризиса 2007-2008 года США заставляли альпийскую республику раскрывать данные о банковских операциях по требованию Минфина США. Окончательно банковская тайна швейцарских банков была уничтожена после принятия Вашингтоном закона FATCA, согласно которому иностранные банки под угрозой санкций обязаны докладывать Минфину Соединенных Штатов о счетах налоговых резидентов США (причем к этой категории относятся не только американские граждане). Швейцарские банки после принятия FATCA решили, что бизнес важнее банковской тайны, и пошли на сотрудничество.

Американская атака на банки Швейцарии не ограничивалась законом FATCA. В 90-е годы Швейцарию затащили в МВФ, а после под давлением этого фонда Банк Швейцарии был вынужден раздать большую часть своих запасов золота (около 1500 тонн на 1992 г. – 4 место в мире) по различным кубышкам МВФ, разбросанных по миру. Эта операция существенно ослабила позиции банков Швейцарии.

После уничтожения независимости банковской системы альпийской республики, пришел черед ее дипломатического нейтралитета. Нынешняя война стала лишь удобным предлогом для США заняться ликвидацией нейтралитета различных государств – и Швейцария попала под раздачу.