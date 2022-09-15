 

Американские палеонтологи нашли следы древней рыбы возрастом до 164 миллионов лет

15.09.2022, 14:55, Разное
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Американские исследователи сообщают о результатах раскопок на юго-востоке штата Юта. Палеонтологи Геологической службы Музея государственного парка естественной истории нашли следы рвоты древней рыбы возрастом до 164 миллионов лет.
Открытие окаменелых остатков содержимого желудка ископаемой рыбы сделано в формации Моррисон. Животное обитало на планете в эпоху позднего юрского периода. Исследовав выявленные материалы, исследователи пришли к выводу, что они являются остатками пищи, не переваренной желудком рыбы. В составе ее рвоты найдены останки саламандры и лягушки.

Информацию об изучении ископаемого была опубликована в научном журнале Palaios. Обнаруженный бромалит, как в научной среде называются окаменелые остатки содержимого желудков животных, показывает новые данные о жизни Земли в далекие времена. При этом на исследуемой территории ранее не было найдено костных окаменелостей древних животных. По словам палеонтолога Джона Фостера, прежде эксперты находили только частицы растений.

Установить точно, что сосредоточенные в одном месте остатки вещества является рвотой рыбы юрского периода, помогло тщательное изучение территории. Всего фрагментов костей фауны возрастом около 164 миллионов лет было более десятка. Далее специалистам еще предстоит установить, какой именно вид рыбы отрыгнул свой обед.


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