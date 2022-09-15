Излечившийся Малахов променял жену на губастую брюнетку: Как банально

Примерно

полгода в шоубизе ходили разговоры, что телеведущий Андрей Малахов носит парик.

Поскольку людям свойственно сразу думать о плохом, в сети стали появляться

домыслы о страшном недуге популярного шоумена. Из-за диагноза, по слухам,

Малахов даже потерял волосы. Но телеведущий “излечился”, просто показав поклонникам несколько новых фотографий из своей жизни.

Скорее всего, никаких реальных серьезных заболеваний у Андрея нет и не было.

Сейчас бывший

ведущий шоу “Пусть говорят” закрыл свой микроблог от посторонних глаз, но верные

поклонники продолжают за ним следить. Так, на днях в блоге 50-летнего Андрея

Малахова появился новый пост.

Для этой фотографии

Малахов променял свою жену на другую девушку — длинноволосую брюнетку с пухлыми

губами. Подписчики сразу же спросили ведущего о новой губастой подружке: “А где

жена?”, “Кто это?”, “Новая жизнь и новая женщина? Как

банально”, — высказались люди в комментариях Андрея Малахова.

На самом деле

телеведущий просто сфотографировался с художницей Анной Касс. Они оказались

вместе на мероприятии-ярмарке, посвященной современному искусству. Андрей

Малахов по-прежнему верен своей супруге Наталье Шкулевой, вместе они растят

сына Сашу.