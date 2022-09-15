Излечившийся Малахов променял жену на губастую брюнетку: Как банально
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Примерно
полгода в шоубизе ходили разговоры, что телеведущий Андрей Малахов носит парик.
Поскольку людям свойственно сразу думать о плохом, в сети стали появляться
домыслы о страшном недуге популярного шоумена. Из-за диагноза, по слухам,
Малахов даже потерял волосы. Но телеведущий “излечился”, просто показав поклонникам несколько новых фотографий из своей жизни.
Скорее всего, никаких реальных серьезных заболеваний у Андрея нет и не было.
Сейчас бывший
ведущий шоу “Пусть говорят” закрыл свой микроблог от посторонних глаз, но верные
поклонники продолжают за ним следить. Так, на днях в блоге 50-летнего Андрея
Малахова появился новый пост.
Для этой фотографии
Малахов променял свою жену на другую девушку — длинноволосую брюнетку с пухлыми
губами. Подписчики сразу же спросили ведущего о новой губастой подружке: “А где
жена?”, “Кто это?”, “Новая жизнь и новая женщина? Как
банально”, — высказались люди в комментариях Андрея Малахова.
На самом деле
телеведущий просто сфотографировался с художницей Анной Касс. Они оказались
вместе на мероприятии-ярмарке, посвященной современному искусству. Андрей
Малахов по-прежнему верен своей супруге Наталье Шкулевой, вместе они растят
сына Сашу.
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