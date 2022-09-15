Мнение: Письмо: “Новый уровень отношений”

В разборе последнего письма многих поставил в тупик вопрос о самом слабом месте автора.

Кто-то называл меркантильность, но она не так уж меркантильна. Кто-то писал про зависимую самооценку и про корону, но этого у автора еще меньше, она близка к уровню нерыбы.

Самое слабое место автора проявилось в ее диалоге с подругой и вылезло КАПСЛОКОМ и Училкой. Автор решила научить подругу, как относится к подаркам Настоящая Женщина.

В итоге у нее получился репейник от вектора слива и вектора косяка, и это до сих пор ее цепляет и волнует, у нее получился даже хвост небольшой, несмотря на то, что подруга ее обругала сама. То есть подруга перешла границы, а автор в ответ перешла границы еще больше.

И это не самое плохое для нее. Самое плохое то, что если она считает себя экспертом в отношениях и не может этого эксперта удержать с подругой, она почти непременно будет штурманить мужчину. Не так грубо как рапаны, но все равно Штурман у нее будет выглядывать. Понятно почему?

Вот, например, посмотрите ее новое письмо. Она уже не удержалась и решила дать вам мастер-класс, раз ее похвалили.

Здесь все прилично вполне, локус у нее неплохой.

Но я вижу ошибки, хоть и небольшие, в описанном.

А вы увидите?

juliia77

Добрый день, дорогая Эволюция. Спасибо огромное Вам и комментаторам разбор моего письма. Это было очень важно для меня и полезно.

Насколько уместно вдогонку писать второе? Надеюсь оно будет интересным.

Хочу описать ситуацию с первой близостью, которая в итоге показала мне насколько глубоко во мне сидели стереотипы.

А приезжал ко мне через день, через два, каждый раз придумывал программу, показывал красивое новое место, город. Зная, что я люблю кофе, в машине у него всегда был стакан с горячим кофе.

В этот день мы поехали смотреть очередной городок, историческое место, где он делал много фотографий. Вообще он любит фотографировать красивые места и моих фото он делает сотни, это вначале удивляло меня, он может делать кадр за кадром десятки раз, а потом подолгу эти фото рассматривает, увеличивая их.

Надо сказать, что он любит славян, а в частности русских. Считает, что у русских самая чистая кровь, а в других странах и там где он живёт у людей сильно перемешана кровь. Много хороших слов говорил про русский народ. Хорошо знает историю. Он очень любит светлые глаза, мои серые глаза называет голубыми.

Думаю, что во мне он увидел всех моих предков, которыми восхищается и это дало мне фору в начале отношений.

Так вот мы в очередной раз были в красивом месте, где он уже продумал программу. По прежнему был деликатен, щедр , привёз кучу подарков детям. И вот он задаёт такой вопрос.

– Как ты хочешь, ресторан? Колесо обозрения? Отель? В каком порядке?

Меня поставил в лёгкий тупик его вопрос, так как вопрос про отель был не похож на него, ну то есть абсолютно никаких намёков до этого, а тут вот так прямо.Отель. Немного кольнула прямолинейность. Совсем немного, с другой стороны, он столько уже сделал для меня и он мне приятен, а язык на котором мы говорим не родной ни мне ни ему, но слово hotel вполне понятно.

Я ответила давай ресторан, потом колесо, а потом отель.

Когда шли на колесо обозрения делали фото, проходящая мимо девушка предложила нас сфотографировать. Когда мы делали совместное фото он всегда так крепко меня держит. Это приятно. Той девушке он тоже оплатил билет.

Когда сели в колесо, я подумала, раз нас ждёт отель, можно расслабиться, и была более эротично настроена, мы фотографировались, целовались потом пошли в отель, который сам по себе был просто потрясающий, необычный, А снял номер, потом опоздали на обратный кораблик. В общем все очень очень круто.

Самое интересное было недели три спустя.

Пару дней я была в составе одной делегации которую возили по интересным местам, так вот в какой-то момент нам сказали, что нас повезут смотреть гостиницу. То есть эта гостиница, которую посещают туристы для осмотра, её просто смотрят!

А хотел мне просто мне её показать! Когда я это поняла, что не он инициировал близость а я, долго не могла прийти в себя, мне кажется именно в этот момент я в него влюбилась, потрясающий мужчина.

Сейчас он часто присылает фото той гостиницы, если проезжает мимо, говорит, что помнит наш первый раз.

Ещё в моем прежнем письме упоминули тему подарков и материальных вложений.

Вот один из эпизодов как в нашей паре это происходит.

А – Я хочу купить Е (моя старшая дочь) новый айфон

Я – у неё есть ксяоми она сама купила и он ей нравится

А – что это ксяоми? Она молодая девушка у неё должен быть хороший телефон

Я – я спрошу у неё. Спасибо тебе.

Звоню дочери – А хочет купить тебе айфон.

Е – мама, мне не нужен. Если вы очень хотите что то мне купить, мне нужен ноутбук для работы, стоит столько же.

Когда А снова поднял тему , давай купим Е телефон , я сказала, что ноутбук будет ей более полезен.

Он в тот же день заказал.

Но через год все таки купил ей айфон.

И второй эпизод:

Заходим в магазин техники.

Он – что ты хочешь?

Я – аирподсы.

Подходим спрашиваем цену. А не знал, что айрподсы сильно дороже обычных наушников удивился на цену, я сказала, ок, да, дорого и мы ушли. Больше эта тема не поднималась.

И мне очень нравится , что он может мне сказать – это дорого. Может отказать. Мне кажется это новый уровень отношений. Более прочный что ли.

На самом деле мне особо ничего не надо, а что надо уж в 50 лет я могу себе купить сама, или обойтись. Но если А покупает, конечно я не против, а даже очень за.

Кстати, спустя какое-то время он сказал – слушай айрподсы действительно столько стоят, я думал там была завышена цена.

И привёз мне их когда мы встречались в другой стране.

Эволюция, я всегда вспоминаю Ваше утверждение “Люди с хорошим локусом контроля обречены на взаимную любовь”.

Ваши разборы моего письма или когда читаю другие помогают мне мой локус двигать в нужном направлении.

Надеюсь.

Спасибо Вам.