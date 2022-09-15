Инновационный вау-тренд осени 2022: омолаживающая подсветка лица с помощью окрашивания волос

Наступила осень, ваши волосы устали от солнца и воздействия морской соленой воды, поэтому они нуждаются в особом уходе и оригинальном окрашивании. Новым трендом является омолаживающее осветление, которое поможет волосам вернуть красоту и здоровье, а также подчеркнуть преимущества черт лица и замаскировать незначительные признаки старения.

Принцип техники окрашивания

Он заключается в том, что на пряди у лица наносятся светлые оттенки. Это не означает, что темные волосы нужно осветлять, достаточно частично использовать технику балаяж или мелирования, которая поможет выделить некоторые пряди и заставить их блестеть и переливаться.

Волосы при этом выглядят здоровыми, блестящими, наполненными солнцем и восхитительным блеском. Впереди на боковых прядях присутствуют светлые оттенки, что автоматически делает образ милее и нежнее, а также позволяет визуально избавиться от нескольких лет или десятилетий.

Омолаживающий эффект

Поскольку впереди присутствуют более светлые пряди, на них обычно акцентируется все внимание. А это значит, что небольшие морщинки возле глаз, слегка обвисшие щеки, а также двойной подбородок не будут никем замечены. Пряди помогают визуально увеличить объем и делают прическу более рельефной, она несколько прикрывает лицо и совершенствует его форму.

Длина и цвет не имеют значения, поскольку короткие, средние и длинные волосы, а также блондинки, брюнетки и рыжеволосые дамы выглядят просто восхитительно.

Нюдовое окрашивание

Очень стильная и оригинальная техника создания нюдовых оттенков, которые будут смотреться на волосах очень стильно и привлекательно. Она подчеркивает индивидуальность и естественную красоту волос, что является несомненным преимуществом. Если вы являетесь шатенкой, остановите свой выбор именно на этом варианте, он поможет вам выглядеть значительно моложе и сделает целостным любой из выбранными вами образов.

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Мелирование

Это игра с цветом и светом, которая помогает добиться вау-эффекта. Где-то прядь темнее, а где-то светлее, и это можно назвать контурингом лица, только при помощи волос. Эта техника не является новой (как и все, о которых идет речь), однако она помогает выглядеть моложе. Новшество заключается в том, что можно мелировать не все волосы, а только передние пряди (на главном фото). Еще один нюанс заключается в том, какие оттенки выбрать: теплые или холодные, и это будет зависеть от вашего вкуса, а также от тона кожи и цвета глаз (определите, к какому типу вы относитесь и выберите тот оттенок, который вам больше всего подходит).

Медовая палитра

Вы не готовы очень сильно осветлять пряди, а этого и не надо делать. Если ваш основной цвет каштановый или шоколадный, выберите медовые оттенки, которые помогут засиять вашим волосам.

Любые темные волосы, оттененные медовым цветом, выглядят просто восхитительно. Они привлекательны и естественны, локоны становятся несколько кокетливыми, что позволяет выглядеть моложе.

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Карамель

Карамельные оттенки можно назвать эликсиром молодости не только для блондинок, но и для брюнеток. Обладательницы темных волос сбросят несколько лет и освежат внешность, благодаря этой оригинальной технике. Природный цвет обогатится мягкими карамельными бликами, что придаст волосам неимоверного шарма и эффектности.

Вместо заключения

Чтобы выглядеть моложе, достаточно немного осветлить пряди у лица. Однако вы можете усилить эффект, выбрав правильную прическу. Например, если у вас присутствуют морщинки на лбу, есть смысл выбирать стрижку с челкой. Чтобы слегка прикрыть пухлые щечки, двойной подбородок и шею необходимо выбирать модель прически с прядями, направленными к лицу. Все это в комплексе поможет вам не только выглядеть моложе, но и оставаться стильной и модной, уверенной в себе женщиной, которая всегда находится в хорошем настроении.