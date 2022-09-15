 

«Петровакс» начал поставки четырехвалентной вакцины против гриппа на российский рынок и за рубеж

15.09.2022, 14:25, Разное
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Вакцина «Гриппол® Квадривалент» зарегистрирована в РФ в 2018 году, препарат производится в РФ по технологии полного цикла производства готовой лекарственной формы (ГЛФ) в соответствии со стандартами GMP на собственном предприятии компании. Эта гриппозная вакцина защищает от 4-х штаммов: 2-х вирусов типа А (H1N1 и H3N2) и вируса типа В 2-х линий (B/Ямагата + В/Виктория). Адъювант азоксимера бромид, входящий в ее состав, в три раза снижает количество антигенов в вакцине и обеспечивает выраженный гуморальный и клеточный иммунный ответ, что подтверждено научными публикациями в международных рецензируемых журналах Frontiers in Immunology, Vaccine и др.

«Гриппол® Квадривалент» разработан по технологии производства вакцин семейства «Гриппол®», которые входят в государственные программы иммунизации ряда стран, имеют широкую доказательную базу и многолетний опыт применения.  Создание и поставки вакцины соответствуют реализации национальной Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, в рамках которой в РФ утвержден план перехода на использование четырехвалентных вакцин для профилактики гриппа на период 2021-2025 гг.

«Поддержание и укрепление иммунитета граждан – одно из ключевых направлений деятельности компании. Поставки современной вакцины «Гриппол® Квадривалент» открывают не только дополнительные возможности по защите российских пациентов от вируса гриппа, но и позволяют расширить экспортный потенциал компании», — рассказал Михаил Грубман, управляющий директор биотехнологического бизнеса «Петровакс Фарм».

С 2012 года ВОЗ рекомендует применять именно квадривалентные вакцины, как наиболее эффективное средство в борьбе с гриппом.  Все противогриппозные вакцины, применяемые для иммунизации в США в последние годы, включая используемые в педиатрическом сегменте, являются квадривалентными. Большинство стран ЕС также используют преимущественно четырехвалентные вакцины.

По мнению экспертов, прививаться следует за 2-3 недели до начала роста заболеваемости гриппом, оптимальный период для прививки – с сентября по ноябрь. Во время пандемии COVID-19 вакцинация против гриппа является частью профилактики сезонных респираторных вирусных инфекций и снижает риски заражения и тяжелого течения заболевания.

«Петровакс» является крупнейшим экспортером противогриппозных вакцин, компания более 14 лет поставляет на российский и зарубежный рынок тривалентную вакцину «Гриппол® плюс», в этом году объем ее поставок превысит 12,5 млн доз.


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