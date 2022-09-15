Мнение: Что еще Телеграм клевещет

ИЗ ТГ-КАНАЛА ВЧК-ОГПУ

Источник рассказал ВЧК-ОГПУ про вербовку заключённых для ЧВК в колонии строгого режима одной из приграничных областей.

«О визите так называемых «музыкантов» нам сказали день в день. Дежурную смену не выпустили из зоны, ответственным заступил вне графика начальник колонии. Зам по БиОР собрал всех дневальных и смотрящих, объявил полный «стоп» на запреты, взамен пообещал жизнь без шмонов и комиссий. Утреннего развода не было, все до обеда ждали в бараках приезда сотрудников «управы». Так намеренно сказали зекам и младшим инспекторам.

Вертушка ЧВК приземлилась вне режимного объекта, рядом с колонией, хотя я слышал от коллег, что в других лагерях было такое, что садились прямо на плац или стадион. За зоной они особо не общались ни с кем, любезности местных офицеров игнорировали, даже не совещались ни с кем. Только сказали, чтобы подняли всех, даже кичу (штрафной изолятор), СУС (отряд, где отбывают наказание злостные нарушители режима) и БУР (Единое помещение камерного типа), если он есть. Видимо, где-то злостников не выводили, поэтому они с порога расставили акценты. «Крест» (медсанчасть) наоборот сказали не трогать. Наши офицеры не знали, как с ними общаться, рук от головы не убирали, честь отдавали, как в армии. В сам лагерь вагнеровцы зашли во главе с Пригожиным. Все в камуфляже с «железом». Очень эффектные, у их шефа две звезды Героя на груди. Зеков выстроили перед ним. Он говорил без опаски, лицом к лицу. Сказал что-то вроде, мы набираем людей убивать: убийцы, разбойники, нужны все. Мол, мы организованная группировка, можете хоть так называть. Попенял, что сам отсидел и познал арестантскую жизнь, а сейчас, посмотрите на него, дважды герой. Гости обещали смельчакам свободу, деньги, а потом также организованно вышли.

Честно, убедили они далеко не всех. Но сам слышал, как звонили домой: «Галя, мы купим новую машину!», понтовались перед корешами: «Я бы на такую дискотеку съездил!». В последующие восемь дней в штаб поступили около 700 заявлений. Это чуть больше половины всей колонии.

Порядок оформления такой: по их личным делам были составлены справки по новой форме — в них не только выдержки из АКУСа (ПО ФСИН), но и с указанием происхождения, веры, связей (расширенные сведения, требовалось указать вплоть до истинных «семейников» в колонии) и другой подробной оперативной информацией. Бумаги отправили в Москву. Оттуда под строгим контролем и в секрете (все документы поступили и хранятся в сейфе Спецотдела — отдел специального учета, который находится в гражданском здании за зоной) пришли «помиловки» за подписью верховного главнокомандующего на 200 человек. В зону эти бумаги не заносили, но это точно так.

На той неделе перед отбоем в колонию приехали военные КАМАЗы и увезли этих людей. Они, получается, теперь официально свободные. Что касается состава отобранных. Несколько человек забрали из СУСа. Из одного отряда забрали более 50 человек сразу. Почему? Не знаю. Опера, может, что-то написали. Все в основном были осуждены за преступления против личности, незаконный оборот оружия или имели в прошлом службу в ВС. По остальным пока ничего не приходило, думаю, теперь это их резерв» (тг-канал ВЧК-ОГПУ).

Мда… То есть вот как – их “милуют” сразу. Фактически воюют уже свободные. Шиза, настоящая шиза!