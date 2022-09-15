Иванные критики

Почему «русский мир» ополчился на шоумена Ивана Урганта. Объясняет Слава Тарощина.

Десять лет Ургант по вечерам выходил к зрителям. Его обожали, ненавидели, цитировали, оскорбляли, но шоу смотрели все. Заветный вензель И да У гарантировал успех не только авторскому проекту, но также рекламе йогуртов, светским церемониям и даже безнадежному фильму «Ёлки». Новая реальность выключила Урганта из публичной жизни, как выключают свет в пустой комнате. Он никуда не уехал. Никого не предал. Не обидел Родину ни единым словом. Он вообще молчал полгода. Но его продолжают вдохновенно гнобить в соответствии с проверенным временем обрядом.

Почему же именно он стал если не главной, то одной из главных мишеней спецоперации в культуре? Кажется, лучше всех суть драмы, подобной той, что случилась с Ургантом, определил Николай Лесков еще 160 лет назад: «Если ты не с нами, так ты подлец». Пикантность ситуации в том, что замечательный писатель боролся с либералами. Теперь же либерал — редкоземельный элемент, который способны распознать только снабженные специальным органчиком очень специальные эксперты.

Нынче рулят другие. Ландшафт изменился, но суть осталась прежней. Присоединяясь к тем, кто рулит, человек должен отречься от всего, «что срослось с его природой». Мысль Лескова — основополагающая в случае с Иваном Ургантом. Именно его природа и раздражает ненавистников больше всего.

* * *

Он начинал еще студентом — был двенадцатым стражником в товстоноговском «Макбете» рядом с Алисой Фрейндлих. Работал официантом, барменом, шоуменствовал в ночных клубах. Вел программы на радио, снимался во второстепенном кино на второстепенных ролях, однажды даже залетел в театр. Потом пришел на ТВ, где и остался, казалось, навсегда. Ему удалось то, что обычно не удается никому: двадцать лет с угрожающей частотой мелькать на экране, не впадая в пошлость. И дело не только в органике, остроте реакции, даре тонкой джазовой импровизации. Дело в другом, более важном — человеческом измерении.

Двухметровый Ургант сумел сохранить в свои 44 года детский интерес к жизни, ранимость, интеллигентность и порядочность — почти в реликтовом значении этого слова.

Однажды в серьезном разговоре с Познером он назвал себя «принцем полутонов». В этом шутливом определении видна снайперская меткость. И.У. всегда был вне политики и вне политиков, бережно охраняя свое самостоянье.

* * *

Февраль переменил систему знаков. На фоне смерти старого мира почти незаметной оказалась смерть контекста. Он умирал долго, но исчез в один день. Слова, мысли, чувства, люди, явления, события варварски выхватываются с корнем из природной среды обитания. Первоначальный замысел как бы отменен в угоду замыслу рукотворному. Урганта вырвали из контекста с потрохами. Вместе с принцем исчезли полутона.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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