 

СМИ: принц Гарри и Меган Маркл разозлились, что их дети не получат титулы Их Королевских Высочеств

15.09.2022, 14:15, Разное
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После смерти королевы Елизаветы II на прошлой неделе расстановка сил в королевской семье кардинально поменялась: принц Чарльз стал королем Карлом III, его супруга Камилла — королевой-консортом, а принц Уильям и Кейт Миддлтон получили имена Уэльские и Корнуолльские, титулы принца и принцессы Уэльских и заодно унаследовали большое состояние. 

На детей принца Гарри и Меган Маркл изменения тоже распространились — они автоматически получили звание принца и принцессы. Впрочем, новопровозглашенный правящий монарх не стал давать им титулы Их Королевских Высочеств, а это значит, что Арчи и Лилибет не могут претендовать на защиту со стороны полиции. Как мы знаем, для Сессексов безопасность превыше всего — на этой же почве Гарри судится с Министерством внутренних дел Великобритании.

Инсайдер таблоида The Sun сообщил, что герцог и герцогиня расстроены решением Чарльза и даже провели с ним “напряженные” переговоры, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Отметим, что сами Сассекские отказались от титулов перед тем, как переехали в США. Поэтому их дети автоматически не могут исполнять королевские обязанности, и поступок Чарльза вполне логичен.

Гарри и Меган были обеспокоены проблемой безопасности, а статус принца и принцессы дает им право на определенный уровень королевской защиты для их детей. За последнюю неделю у них была не одна беседа с Карлом III. Они настаивали на том, что Арчи и Лилибет должны получить титулы принца и принцессы после смерти королевы, и были очень рассержены из-за того, что Арчи и Лилибет не получат статус Их Королевских Высочеств, – поделился источник.

Напомним, что накануне днем вся британская королевская семья, включая Меган и Гарри, простилась с королевой Елизаветой в Лондоне. А в минувшие выходные Сассексы воссоединились с Кембриджами (ныне Уэльскими и Корнуолльскими) и посетили стихийный мемориал памяти Ее Величества в Виндзоре. Их совместный выход стал надеждой на их долгожданной примирение.

Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ую годовщину пребывания на троне. Похороны Ее Величества состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 по московскому времени). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.


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