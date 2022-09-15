Комик Ник Кэннон стал отцом в девятый раз

Пополнение в большой семье бывшего мужа Мэрайи Кери Ника Кэннона — накануне он стал отцом девочки, которую назвали Оникс Айс. Для комика это уже девятый ребенок и первый, которого ему родила модель по имени Ланиша Коул. Кэннон поспешил сообщить радостные новости подписчикам и опубликовал черно-белую фотографию, на которой держит новорожденную малышку на руках.

Сегодня я снова испытываю благоговейный трепет перед божественной женственностью! – написал 41-летний Кэннон, – Я клянусь защищать, обеспечивать, направлять и любить этого ребенка в меру своих возможностей. Мы многому учимся у этих ангелов, что мы называем детьми. Проблема не в ограниченном количестве времени, которое у нас есть на этой планете, а в ограниченном количестве любви. И я обещаю любить эту маленькую девочку всем своим сердцем, независимо от того, кто и что говорит.

Мама девочки, Ланиша Коул, тоже вышла на связь в социальных сетях и поделилась первым снимком младенца.

Сегодня был такой особенный день для нас. Я не могу передать, как я счастлива приветствовать Оникс Айс Коул Кэннон в этом мире.

Отметим, что в это же время на подходе у Кэннона 10-й малыш от возлюбленной Бриттани Бэлл. Они уже воспитывают 5-летнего сына Голдена и годовалую дочку Пауэрфул. Восьмого ребенка актеру родила модель Бре Тизи. Процесс домашних родов родители показали на YouTube. Другая девушка, Эбби Де Ла Роса, в свою очередь, в этом же году успела родить ему близнецов — Зайон Миксолидиан и Зиллион Хейр “Зилли” сейчас по 10 месяцев. В общей сложности за прошлый, 2021 год Кэннон стал отцом сразу четверых детей от трех разных женщин. Похоже, со всеми вышеперечисленными девушками Кэннон крутил романы одновременно, что неудивительно, ведь в интервью журналу People он признавался, что не понимает моногамные отношения.

Старшим детям Кэннона от певицы Мэрайи Кери, с которой тот прожил с 2008 по 2016 год — близнецам Монро и Мароккану — сейчас по 11 лет. Еще один ребенок комика по имени Зен Сон родился от модели Алиссы Скотт, но скончался в декабре прошлого года от рака мозга в возрасте нескольких месяцев.