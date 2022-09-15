 

Мнение: Самомобилизация

15.09.2022, 14:09, Разное
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Кадыров призвал активнее формировать добровольческие части в регионах.

Россия – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация".

Не нужно ждать объявления Кремлём военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам.

Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия!

Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно (с) Кадыров

Чечня на сегодня является одним из лидеров по подготовке и отправке добровольцев в зону СВО.
Подобные призывы отражают простой факт, что темпы формирования БАРСов все еще недостаточные.
Проблема же как и ранее проистекает из простого факта, что принудительная мобилизация на Украине опережает по кол-ву привлеченной на фронт живой силы добровольный формат пополнения нашей группировки на Украине. Отсюда собственно и продолжающиеся не первый месяц разговоры про необходимость частичной мобилизации, дабы реализовать в ходе боевых действий больший демографический потенциал.

Источник: Colonel Cassad


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