«От 50 рублей за бутылку» – правительство хочет отменить акциз на водку

Кабинет министров может издать указ «О временно порядке начисления акцизного сбора на крепкую алкогольную продукцию».

Согласно проекту документа, с 1 октября 2022 года акциз на водку может быть отменён, что позволит снизить её стоимость минимум в 4 раза.

Главным сторонником такого решения оказалось Минэкономики – представитель ведомства полагает, что государство «должно поддерживать граждан разными способами, в том числе снижая цену на некоторые товары». Водка – это товар, востребованный во всех регионах России и у разных социальных групп, поэтому отмена акциза поможет сэкономить деньги десяткам миллионов россиян.

Акциз предложено не взимать до 1 марта 2023 года, но если эта мера будет признана эффективной, мораторий продлят ещё на полгода. Кроме того, розничным продавцам рекомендовано установить минимальную наценку на водку отечественного производства. По оценкам экспертов, в случае принятия указа уже через месяц средняя стоимость «беленькой» в России составит 80 рублей.

– Сейчас за стандартные пол-литра мы платим около 400 рублей, а теперь будем отдавать не более 100, а может быть и 80 вечно деревянных. МРЦ установили в размере 50 рублей, так что эта статья расходов в бюджетах россиян снизиться в 4-5 раз, – посчитал известный экономист Михаил Делягин.

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