На выходных в Москве наконец потеплеет

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15.09.2022, 13:15, Разное
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Как отметил специалист, с начала осени погода в столичном регионе была ниже нормы. В ближайшие дни горожан ждет заметное потепление. По словам Анатолия Цыганкова, в четверг и пятницу мы подойдем к норме, а дальше температура будет даже чуть выше нормы. “Ожидаются облачность и осадки”, – цитирует специалиста RT.

В четверг, как сообщает Гидрометцентр, воздух в Москве прогреется до 15-17 градусов тепла, по области – от 13 до 18 градусов. Данные приводит “Радио 1”.


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