“У меня-то все получится”: старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо
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Совсем недавно общественность
сотрясла новость: четырехлетние отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне
закончились. Оскароносный актер недолго оставался один. Как передает Царьград, недавно
Ди Каприо заметили в компании 27-летней модели Джиджи Хадид. СМИ гордо назвали
блондинку “великовозрастной подружкой” голливудского актера — любитель
малолеток Ди Каприо обычно не выбирает себе в пару девушек старше 25 лет.
Кажется, в этот раз звезду не смутил ни возраст, ни даже ребенок Джиджи
Старуха
российского телевидения сваха Роза Сябитова насела своим мнением на известного
во всем мире актера Леонардо Ди Каприо. В интервью Пятому каналу Сябитова
говорит, что актер имеет право на любые отношения, пока он никого к ним не
принуждает.
Кроме этого, сваха
описала возможные мотивы девушек, соглашающихся на отношения с Леонардо Ди
Каприо после всех новостей о злосчастном возрасте: “Большинство девушек
считает, что “это она-то была дурочка, а у меня-то все получится”.
Нет, не получится!” — разбивает мечты Роза Сябитова.
Роза добавляет,
что понятие о счастье уникально для каждого. И если кто-то выбирает в пару себе
партнеров младше, это не значит, что человек должен подвергнуться критике.
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