“У меня-то все получится”: старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо

Совсем недавно общественность

сотрясла новость: четырехлетние отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне

закончились. Оскароносный актер недолго оставался один. Как передает Царьград, недавно

Ди Каприо заметили в компании 27-летней модели Джиджи Хадид. СМИ гордо назвали

блондинку “великовозрастной подружкой” голливудского актера — любитель

малолеток Ди Каприо обычно не выбирает себе в пару девушек старше 25 лет.

Кажется, в этот раз звезду не смутил ни возраст, ни даже ребенок Джиджи

Старуха

российского телевидения сваха Роза Сябитова насела своим мнением на известного

во всем мире актера Леонардо Ди Каприо. В интервью Пятому каналу Сябитова

говорит, что актер имеет право на любые отношения, пока он никого к ним не

принуждает.

Кроме этого, сваха

описала возможные мотивы девушек, соглашающихся на отношения с Леонардо Ди

Каприо после всех новостей о злосчастном возрасте: “Большинство девушек

считает, что “это она-то была дурочка, а у меня-то все получится”.

Нет, не получится!” — разбивает мечты Роза Сябитова.

Роза добавляет,

что понятие о счастье уникально для каждого. И если кто-то выбирает в пару себе

партнеров младше, это не значит, что человек должен подвергнуться критике.