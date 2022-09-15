Дайте им вторую жизнь: простой способ освежить застиранные вещи

Регулярная машинная стирка очищает белье, но при этом нередко оно теряет свои первоначальные цвета и выглядит тусклым. Кроме того, не все стойкие пятна исчезают после обычного режима без дополнительного замачивания. Как вернуть вещам первозданный вид и освежить их?

Волшебное замачивание

Налейте в таз 5 литров горячей воды и разведите в ней 100 мл любого порошка или мыла. Вы можете взять привычный порошок для стирки, гель или хозяйственное мыло, натертое на терке. Перемешайте воду до образования однородного мыльного раствора. Затем добавьте по 100 мл перекиси водорода и 100 грамм пищевой соды. Введите в раствор нашатырного спирта, его можно взять немного меньше чем предыдущих компонентов. Тщательно перемешайте и замочите в полученном растворе белье. Закройте таз пищевой пленкой, оставьте на 6 часов.

По истечении этого времени воду следует слить и хорошо отжать. Затем белье можно постирать в машинке как обычно. Результат вас приятно удивит, вещи перестанут выглядеть застиранными. С осторожностью применяйте этот способ на изделиях с яркими нестойкими красителями. Некоторые виды тканей могут поблекнуть после замачивания с указанными компонентами. Для белого и светлого белья описанный способ просто идеален.