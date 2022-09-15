 

Принц Гарри и Меган Маркл грубо нарушили королевский протокол на прощании с Елизаветой II

15.09.2022, 12:50, Разное
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Накануне в Лондоне состоялось прощание с королевой Елизаветой II, которая скончалась неделю назад, 8 сентября. Тело монарха перевезли из Букингемского дворца через улицы британской столицы в Вестминстер на специальной повозке, которую сопровождали военные и родственники Ее Величества, включая принца Гарри и Меган Маркл. Там состоялась короткая служба, которую провел архиепископ Кентерберийский, только для членов королевской семьи. По окончании в зале началось прощание подданных с королевой – на момент начала очередь из людей растянулась на несколько километров, а самые первые заняли очередь за двое суток, разбив на улице палатки.

Во время панихиды Сассексы шли следом за принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, и, в отличие от них, без стеснения держались за руки. Пока одни сочли это грубым нарушением протокола, другие уверяют, что все в порядке, ведь Гарри и Меган отказались от своих королевских обязанностей в январе 2020 года, а потому не должны его соблюдать.

Гарри и Меган — скорбящие родственники и не обязаны следовать королевскому протоколу, – заявил таблоиду Daily Express эксперт по языку тела Инбаал Хонигман, – Они держатся за руки, чтобы эмоционально поддерживать друг друга после этой потери.

Хонигман объяснил, почему Кейт и Уильям, теперь уже первый в очереди на престол, не могут игнорировать правила.

Уильям находился там в публичном качестве. Возможно, он только что потерял свою бабушку, но его работа, как старшего сына короля, сейчас важнее, чем его горе.

Отметим, что, с тех пор как Елизаветы не стало, каждый шаг Меган Маркл подвергается резкой критике в сети. Интернет-пользователей раздражает буквально все: от походки герцогини до выражения ее лица.

Они часть процессии, – написал один из критиков, – Не слишком ли много мы ждем, когда думаем, что они будут следовать общей линии? Даже лошадь могла оставаться на своем месте более 20-ти минут ходьбы. И все же Меган и Гарри не смогли сохранить строй.

Похоже, не держась за Гарри, Меган бы не справилась, – отметил другой.

Напомним, что похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 по московскому времени). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.


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