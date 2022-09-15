Показ Tom Ford в Нью-Йорке: Мадонна с дочерью Лурдес и Кэти Холмс – в первом ряду, Белла и Джиджи Хадид – на подиуме

Нью-йоркская Неделя моды подходит к концу и, конечно, организаторы оставили все самые главные и звездные показы напоследок. Так, этой ночью там прошел показ одного из хедлайнеров – дизайнера Тома Форда. Кутюрье представил весенне-летнюю коллекцию 2023 года.

На этот раз фирменные черно-белые лаконичные наряды бренда Tom Ford разбавило буйство красок – точнее, пайеток – и откровенные силуэты. Кто-то уверен, что коллекция буквально пропитана духом 80-х, другие же видят в ней отсылку к нулевым. Мы не будем искать правильный ответ, а просто будем восторгаться блестящими бомберами, тканями с эффектом металлик, а главное, пайеточными супер-макси-серьгами в виде круассанов!

Еще одним трендом в новой коллекции стала откровенность – полупрозрачные бра и кружевные трусы (в том числе на мужчинах) дизайнер предлагает не прятать за одеждой. Разве что можно накинуть поверх комплекта кожаную куртку и надеть высокие сапоги.

Все эти творения Tom Ford на подиуме представляли модели из А-листа: сестры Белла и Джиджи Хадид, Лия Кебеде, Мариякарла Босконо. А в первых рядах оценить результат работы дизайнера пришли звездные дети – Бруклин Бекхэм (с женой Николой Пельтц), Лурдес Леон (с мамой Мадонной), Лила Мосс (на этот раз без своей матери Кейт), а также Кэти Холмс, модели Карли Клосс и Шалом Харлоу, певица Сиара, Анна Винтур, Тейлор Хилл, Кристина Риччи и многие другие.

Анок Яй, Том Форд, Белла Хадид Дерек Бласберг и Карли Клосс Кэти Холмс Анна Винтур и Сиара Мадонна и Лурдес Леон Лила Мосс, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Кристина Риччи Шалом Харлоу Тейлор Хилл Джиджи Хадид Джоан Смоллс Мариякарла Босконо Лия Кебеде