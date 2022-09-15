Тысячи медсестёр протестуют в США из-за низкой зарплаты

В штате Миннесота тысячи медсестёр вышли на забастовку, пишет NBC News. Они недовольны оплатой своего труда, который стал куда требовательнее во время пандемии. Согласно данным статистики, массовые увольнения привели к тому, что в США теперь на 37 тысяч медсестёр меньше, чем было до начала пандемии.

Сегодня тысячи медсестёр из Миннесоты снова начали протестовать. Это уже второй день трёхдневной забастовки, охватившей весь штат. Медсёстры, такие как Анджела Бешетти, заявляют, что они устали и им недоплачивают.

АНДЖЕЛА БЕШЕТТИ, медсестра: Нам нужно сказать своё слово. Мы уже устали слышать от наших больниц «у нас недостаточно средств», «мы ничего не можем сделать» и «это будет стоить слишком много». В конечном итоге страдают наши пациенты.

В Миннесоте медсёстры из 15 разных больниц просят поднять им зарплату на 30 процентов в течение следующих трёх лет. Перед провалом переговоров госпитали предложили повышение в размере 10—12 процентов.

ПОЛ ОМОУДТ, пресс-секретарь TwinCitiesHospitalGroup: Мы зафиксировали намерение согласовать умеренные суммы поверх того, однако на данный момент позиция медсестёр нереалистична, и мы не можем себе её позволить.

Однако многие медсёстры говорят, что они на грани срыва. Повсеместная нехватка медсестёр наблюдалась ещё до коронавируса: пандемия усугубила ситуацию. В то время как госпитали по всей стране работали на пределе возможностей, жизнь медсестёр усложнилась, работа стала более требовательной, что привело к массовым увольнениям. Согласно ведомству трудовой статистики, сейчас в стране на 37 тысяч медсестёр меньше, чем было в феврале 2020 года, а это значит, что должность временных медсестёр становится всё более важной.

Именно это было одной из причин возмущения. Медсёстры говорят, что госпитали готовы потратить большие деньги на найм временных медсестёр, но не хотят платить такие же зарплаты медсёстрам, работающим на постоянной основе.

АНДЖЕЛА БЕШЕТТИ: Мы не хотели сюда выходить. Мы дали им юридическое уведомление за десять дней. Они всего этого могли избежать: они предлагают от девяти до тринадцати тысяч долларов временным медсёстрам и могли бы вложить часть этих денег в медсестёр позади меня и наших пациентов. И нас бы тогда здесь сегодня не было.

Губернатор Миннесоты продемонстрировал свою поддержку медсёстрам.

ТИМ УОЛЦ, губернатор Миннесоты: От имени 5,7 миллиона жителей Миннесоты я хочу сказать вам спасибо.

Конец забастовки намечен на четверг, однако стороны далеки от компромисса. На прошлой неделе провалились переговоры между семью больницами и ассоциацией медсестёр Миннесоты. Переговоры, намеченные на четверг, были отменены. Это волнующий знак в свете недавнего опроса, который показал, что две трети медсестёр после пандемии стали хуже относиться к своей профессии. Однако блик надежды, возможно, появился в соседнем Висконсине.

АЛАН КАПЛАН, глава UWHealth: Мы очень довольны тем, что они смогли выработать соглашение, чтобы предотвратить остановку работы.

Один из крупнейших госпиталей Висконсина избежал забастовки лишь несколько дней назад, согласовав компромисс с медсёстрами за 24 часа до назначенной забастовки.

К нам присоединяется Эллисон Барбер. Эллисон, спасибо, что пришли. Как вы уже упоминали, эта забастовка уже имеет дату своего окончания. Что случится, если она закончится без заключения сделки?

ЭЛЛИСОН БАРБЕР, корреспондент NBC: Медсёстры говорят, что они выйдут на работу в четверг, если забастовка не закончится сделкой. Есть окно возможностей, в рамках которой профсоюз проголосует и скажет, что мы снова выходим на забастовку. Однако в целом они надеются, что этой трёхдневной забастовки хватит для того, чтобы больницы поняли необходимость вернуться за стол переговоров. Случится это или нет — мы ещё посмотрим, но в этом надежда.



Дата выхода в эфир 14 сентября 2022 года.