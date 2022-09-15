 

Путин поблагодарил президента Туркмении за отношение к русской культуре

15.09.2022, 12:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность коллеге из Туркмении Сердару Бердымухамедову за отношение к русскому языку и культуре в ходе встречи в Самарканде в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Особо хотел бы поблагодарить вас за отношение к русскому языку, к русской культуре. Мы считаем это очень важным аспектом, который создает очень хорошие условия для взаимодействия во всех областях», – передает слова Путина ТАСС.

«Признательны за поддержку и инициативу по строительству в Ашхабаде нового здания государственного русского драматического театра, а также дополнительного корпуса российско-туркменской школы имени Пушкина», – сказал Путин. Он рассчитывает, что «вскоре будут реализованы и планы по созданию российско-туркменистанского университета».

Также глава государства выделил тему взаимодействия двух стран на международной арене и в международных организациях. «Внешнеполитические ведомства находятся в постоянном контакте», – отметил он.

Путин добавил, что в этом году две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. «Мы можем констатировать, что уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, не только на бумагах имеет место быть, но и, на самом деле, и в жизни так оно и происходит», – отметил российский лидер.

По его словам, в этом большая личная заслуга Гурбангулы Бердымухамедова – предыдущего лидера Туркмении. Путин попросил его сына, нынешнего президента республики, передать своему отцу самые наилучшие пожелания.

Глава российского государства поблагодарил Бердымухамедова за теплый прием, который был оказал ему и всем членам российской делегации во время Каспийского саммита в Ашхабаде. «Еще раз хочу вас поздравить с проведением этого мероприятия. Оно прошло на самом высоком уровне и способствовало не только развитию отношений в Каспийском регионе, что очень важно для нас всех, но и нашим двусторонним межгосударственным связям», – добавил он.

«Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана, и мы намерены увеличивать нашу долю», – подчеркнул Путин.

По его словам, в период пандемии товарооборот двух стран несколько сократился. «Будем считать, что это предмет для обсуждения и будущей корректировки», – сказал глава российского государства, выразив уверенность, что ситуация в этой сфере будет меняться в лучшую сторону.

Ранее Путин на саммите ШОС поблагодарил главу Киргизии Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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