 

Путин и Эрдоган решили оценить эффективность зерновой сделки

15.09.2022, 12:20, Новости дня
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает ТАСС.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.

На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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