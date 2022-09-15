Путин и Эрдоган решили оценить эффективность зерновой сделки

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает ТАСС.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.

На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.

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