Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморье из-за тайфуна

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала последствия мощного тайфуна на территории Приморского края чрезвычайной ситуацией федерального уровня, рассказали в пресс-службе МЧС.

«Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ее заседание состоялось 15 сентября под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко», – сообщил источник РИА «Новости».

В МЧС рассказали также, что ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 млрд рублей.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства России.

Ранее тайфун оставил без света более 10 тыс. жителей Приморья.

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