Samsung сообщает о скором официальном возвращении компании в РФ

Представители южнокорейской корпорации Samsung сообщают о грядущем возвращении на рынок РФ. должна вернуться обратно. Однако, по мнению экспертов, все не так однозначно и снова лидировать на рынке ей не удасться.

После осложнения геополитической ситуации в мире многие международные бренды покинули рынок Российской Федерации. Из-за этого в стране осталось существенно меньше зарубежных производителей. Для восполнения дефицита в стране заработала схема параллельного импорта, благодаря чему у россиян осталась возможность приобретения тех или иных товаров. Однако легального ввоза девайсов, в том числе и от южнокорейской Samsung, до сих пор восстановлено не было.

Сейчас появились инсайды о вероятном скором возвращении корпорации в Россию, уже до конца текущего года ее смартфоны снова появятся в магазинах дилеров мобильных устройств. При этом эксперты отмечают, что количество реализованных гаджетов Samsung с марта 2022 года, когда компания ушла с рынка, очень сильно просели. Из-за применения параллельно-импортной схемы стоимость зарубежных смартфонов выросла почти в два раза. Вместо же ушедших Samsung и других брендов появилось больше китайских аппаратов, не уступавших по своему качеству западным аналогам. Из-за этого южнокорейский IT-гигант, вкладывавший в цену также расходы на рекламу и статус, может оказаться на низших ступенях рейтинга продаж в РФ.

Тем не менее, кроме возврата в офлайн-магазины, Samsung планирует снова продавать свои устройства через интернет-площадки. Но и этот шаг, заверяют специалисты рынка высоких технологий, не поможет им вернуть пальму первенства. В начале лета корпорация восстановила работу своего завода в Калужской области, однако вся продукция изготовлялась на экспорт. Изменится ли ситуация с производственными мощностями в России, пока информации нет. Тем не менее, недавно проведенные международные презентации появились спустя некоторое время молчания, на российском сайте техногиганта.