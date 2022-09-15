Рудковская жестко ответила на слова Тюльпановой об алкоголизме сына

Яна Рудковская жестко ответила Милане Тюльпановой на ее слова о якобы имеющемся алкоголизме у Александра Плющенко. Продюсер назвала низостью и грязью подобные слова бывшей супруги футболиста Кержакова.

Рудковская достаточно жестко охарактеризовала поступок Миланы Тюльпановой. Стоит отметить, что выпад Тюльпановой в сторону семейства Плющенко-Рудковской стало уже не первым. Ранее блогер сообщила, якобы у продюсерши Димы Билана фальшивое удостоверение личности. Тюльпанова заявляла, будто бы возраст Рудковской на самом деле не соответствует ее паспортным данным. На самом деле, уверена селебрити, деятельнице шоу-бизнеса уже не 47 лет, а более 50. На подобные претензии тогда Рудковская ответила публикацией ролика, в котором она демонстрирует как свое свидетельство о рождении, так и студенческий билет, по которым видно, что ее биография и даты в ней не выдуманы. Более того, она даже заявила, что готова собрать вместе всех своих одноклассников и учителей, такое мероприятие как нельзя лучше показало бы правдивость персональных данных супруги Евгения Плющенко.

Как тогда отметила Рудковская, она ожидала извинений от Тюльпановой. Однако вместо этого получила еще одну претензию, на этот раз к ее сыну.

Тюльпанова же в ответ на предложение выдвинула собственную идею, она считает возможным организацию аукционов с украшениями Рудковской. Экс-жена футболиста намекнула, что они на самом деле не принадлежат матери Гном Гномыча и постоянно одалживаются у Натальи Бабуровой. В ответ Яна Рудковская предположила, что Тюльпанова попросту находится в «очередном угаре».