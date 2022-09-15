 

“Сумасшедшая”: вдова и любовница Пьрера Нарцисса устроли мордобой на поминках

15.09.2022, 12:00, Разное
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Популярный российский певец и актер камерунского происхождения
Пьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня текущего года. За это время покойного
исполнителя перевезли на родину и предали земле. На днях его вновь поминали
добром слов в одном из заведений Москвы. Однако поминки чуть не переросли в
похороны.

Во время траурного мероприятия сцепились вдова и любовница
выпускника “Фабрики звезд”. Его бывшую супругу Валерию Калачеву не
устроило присутствие на поминках возлюбленной певца Ксении Грин. Словестная
перепалка переросла в драку.

Эксклюзивные кадры с места происшествия публикует Пятый канал. Очевидцы сняли на видео мордобой, учиненный двумя женщинами. Даже
присутствующие на траурном застолье мужчины долгое время не могли разнять
взбесившихся дам.

По данным Общественной службы новостей, экс-супруга Пьера
Нарцасса решила отомстить его любовнице за распространение в СМИ якобы недостоверной
информации, проще говоря, “грязных слухов” о личной жизни звезды
эстрады.

Выражаясь языком бокса, победа по очкам досталась женщине в
красном платье. Второй даме – в черном – пришлось отбиваться от ударов и звать
на помощь, называя свою обидчицу сумасшедшей.

Как уточнил бывший концертный директор Пьера Нарцисса,
экс-супруга артиста “мутузила” любовницу. По его словам, Ксения сама
спровоцировала Валерию на жесткий ответ.


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