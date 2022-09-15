 

Проводили с почестями: Сгоревшего заживо 38-летнего Шаляпина с обезображенным лицом похоронили

15.09.2022, 12:00, Разное
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Сладкоголосый музыкант недавно перенес настоящую трагедию: толком не успев побывать в статусе мужа, он похоронил свою жену-миллионершу, которая умерла из-за последствий ковида. Сам Прохор Шаляпин признался, что для него это время было очень тяжелым, а уход супруги он переносил с трудом.

Да, беды в жизни артиста были и до этого. Неудивительно, что на днях он решил почистить свою ауру весьма необычным способом. 38-летний певец отправился на огненный массаж – зрелище не для слабонервных! В момент процедуры он буквально сгорел заживо: расположенную на кушетке звезду подожгли. Благо, тело было накрыто слоем покрывал, и пламя никак его не повредило.

Несмотря на то, что сам Прохор Шаляпин выглядел веселым, своих поклонников он не на шутку напугал. Кто-то из подписчиков даже успел условно похоронить его. “Ты живой, Прохор?”, – решили удостовериться в комментариях. Но судя по фотографиям, сделанным уже после процедуры, с ним все хорошо.

Вот только вопросы вызвало лицо артиста – на снимке оно выглядит копченым и, мягко говоря, обезображенным. “А что с лицом? Сгорело? Очень качественная прожарка”, – написали поклонники.

Читая отзыв музыканта о процессе очищения ауры, стало ясно, что он остался доволен. К тому же массажист, который осуществил обряд, проводил Прохора Шаляпина с почестями, подарив ему букет красных роз.


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