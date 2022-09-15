 

Павловский автобусный завод из-за санкций переезжает в Латвию

15.09.2022, 11:33, Разное
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Павловский автобусный завод столкнулся с трудностями при поставках комплектующих и реализацией своей продукции в странах ЕС.

Чтобы сохранить свои позиции на рынке, руководство компании приняло решение о переносе основных производственных мощностей из города Павлово в Нижегородской области в Латвию.

Санкции против РоссииКомпания «Павловский автобус» намерена развернуться на производственной площадке Рижской автобусной фабрики в Елгаве. По словам российского производителя их устраивает стоимость аренды и не смущает внешний вид цехов, в т.ч. отсутствие остекления и отопления.

– В целом условия не очень отличаются от нашей площадки в Павлово, мы полностью удовлетворены. Тем более, страны ЕС – наш основной рынок сбыта. Ради удержания своих крепких позиций мы пройдём перерегистрацию в Латвии, – сообщил генеральный директор «Павловского автобуса» Павел Кондаков.

Автобусы ПАЗ пользуются большой популярностью и используются для междугородних перевозок в Румынии, Болгарии и Швейцарии, а муниципальные власти отдельных городов Германии применяют их для перевозки школьников с низкой успеваемостью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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