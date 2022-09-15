 

Даня Милохин, Виктория Шелягова, Стас Круглицкий, Екатерина Варнава и другие на премьере сериала Иды Галич

15.09.2022, 11:27, Разное
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14 сентября в пространстве в Москве состоялась закрытая премьера нового сериала “Капельник”. Ида Галич стала автором идеи остросоциального драмеди о враче, который нелегально помогает наркоманам снять похмелье, а режиссером выступил Илья Аксенов. Этим летом сериал представили на фестивале “Пилот”, где исполнитель одной из главных ролей, непрофессиональный актер Никита Никитин, получил приз “Открытие “Пилота”.

Премьеру посетили Виктория Шелягова, Светлана Бондарчук, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Даня Милохин, Стас Круглицкий, Карина Нигай, Алексей Жидковский, Влад Лисовец, Алеко Надирян, Гоша Карцев, Дарья Клюкина, Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Натали Ящук и многие другие. 

Светлана БондарчукЕкатерина ВарнаваДаня Милохин

Главный герой сериала “Капельник” – интерн Ваня, который нелегально “прокапывает” наркоманов. Звезды шоу-бизнеса зачастую злоупотребляют запрещенными веществами. Тик-токеры, блогеры, певцы и актеры на шумных вечеринках или ради вдохновения употребляют наркотики. И далеко не всегда это проходит для них бесследно. В случае трагедии они не спешат звонить в “скорую” – чтобы не разрушить карьеру и не попасть в тюрьму. Поэтому они обращаются за помощью к нелегальному врачу – капельнику, который всегда готов за круглую сумму поставить капельницы и восстановить здоровье. 

Однако сам главный герой работает в этом нелегальном бизнесе не по доброй воле, его вынудил ушлый главврач больницы. Оказавшись в безвыходной ситуации, Ваня решает делать работу качественно – и находит напарника –  комично-нелепого таксиста, который сам из-за наркотиков потерял руку. 

В ролях: Денис Прытков, Анастасия Резник, Сергей Лавыгин, Мария Фурина, Сергей Степин, Александр Ратников, Гоша Куценко, Никита Павленко, Никита Никитин и другие.

Владислав ЛисовецВиктория ШеляговаЮля Гаврилина и Валя КарнавалАлексей ЖидковскийСтас КруглицкийСергей Бурунов и Никита ПавленкоНатали ЯщукМария БеловаДарья КлюкинаГоша Карцев


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