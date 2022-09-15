 

Энн Хэтэуэй повторила культовый образ своей героини из фильма “Дьявол носит Prada”

15.09.2022, 11:27, Разное
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В среду в рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел показ Michael Kors где он представил весеннюю коллекцию 2023 года. Мероприятие привлекло очень большое количество знаменитостей, но все внимание репортеров на себя перетянула Энн Хэтэуэй. 39-летняя актриса появилась на показе в образе, который стал оммажем к финальному луку ее героини в фильме “Дьявол носит Prada”. В этой сцене Энди Сакс (так зовут персонажа) увольняется из глянцевого журнала “Подиум”. 

На Энн было кожаное пальто под крокодила, которое очень сильно напоминало кожаную куртку ее киноперсонажа, водолазку с объемным воротом и коричневую мини-юбку. И если куртку только отчасти повторяла тот образ, то вот прическа с неряшливой челкой и выпущенными прядями по бокам была идентичной стрижке Энди Сакс. Более того, актриса сидела в первом ряду модного шоу бок о бок с главным редактором американского Vogue Анной Винтур – а, как известно, героиню Миранду Пристли, которую сыграла кинодива Мерил Стрип, писали именно с Винтур. Комбо! В общем, сегодня после работы пересматриваем легендарный фильм всей редакцией.


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