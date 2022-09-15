 

Мнение: Войско строгого режима

15.09.2022, 11:25, Разное
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И на старуху бывает проруха. На меня – тем более. В общем, я был не прав, когда еще в июле недоумевал, зачем в колониях и тюрьмах России  вербовать на спецоперацию уголовников, не имеющих опыта боеых действий, когда есть уголовники с опытом и которые сами рвутся на спецоперацию?

Похоже, что арестантов все-таки вербуют на участие в спецоперации России на Украине.

На бескрайних просторах интернета стремительно распространяется видео выступления «человека, похожего» на Евгения Пригожина перед заключенными в колонии строгого режима в Йошкар-Оле, вербующего арестантов в «ЧВК Вагнера».

Самым первым это видео выложило издание SOTA. Позже его начали распространять телеграмм-каналы. При чем практически одновременно и оппозиционные, и провластные. Потом видео подхватили и СМИ.

Но вопросы все-таки остаются. К примеру, кто отснял это видео? Как оно оказалось за пределами колонии? Кто раскидал это видео по оппозиционным и провластным телеграмм-каналам? Очевидно, что это сделали не арестанты.

Хорошо известно, что колонии и тюрьмы находятся под патронажем управления М ФСБ. Без разрешения сотрудников ФСБ , курирующих ФСИН, Пригожин не смог бы попасть в колонию. И вести там агитационную работу.

Это во-первых. А во-вторых, если из колонии просачивается такое серьезное видео ("серьезное" оно  даже  хотя бы  по тому, что в нем очень много гигабайт), с очень большой долей вероятности это происходит при участии оперативников ФСИН, которые едва ли осмелились бы и снимать, и «приделать ноги» видезаписи через свою агентуру без благословения кураторов из управления М ФСБ.

Думаю, что видеозапись выступления «человека похожего» на Пригожина перед арестантами начала гулять по интернету, потому что эта «прогулка» – составная часть какой-то оперативной комбинации чекистов. Но мне непонятно, зачем они это делают? Чтобы облегчить вербовку арестантов в ЧВК в других колониях? Чтобы самому Пригожину не ездить по колониям, достаточно показать это видео? Или что бы вызвать волну возмущения, что Пригожин шастает по колониям и вербует арестантов на спецоперацию?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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