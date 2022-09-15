Начистоту – Личное мнение

Ладно, раз у нас тут начало учебного года, и все хвастают, в какую престижную школу отдали детей, выскажусь-ка и я начистоту.

Я не спорю с тем, что в образование необходимо вкладываться. Что любой родитель должен сделать всё от него зависящее, чтобы выучить ребёнка в хорошем вузе.



Фото: Соцсети

И хотя считать чужие деньги и неприлично, а жалеть их даже и глупо, но я искренне не понимаю, зачем платить за обучение в школе миллионы рублей.

И только не надо мне, как одна моя подруга, оплачивающая пару лямов в год за школу, доказывать, что «ах, ты ничего не понимаешь»!

Да всё я понимаю — я бы отдала ребёнка в обычную школу, а деньги бы потратила на самый лучший университет.

И поверьте мне, результат был бы не хуже. Да в сто раз лучше был бы. Как? Всё очень просто: платить нужно только за то, что действительно нужно тебе, твоим детям, а всё остальное следует получать бесплатно.

Можно и нужно вложиться в хорошее профессиональное образование. Но школа? Пусть ребёнок учится в самой обычной. Что-то у него идёт лучше, другое — хуже. Одно он любит, а второе терпеть не может.

Вы, как родитель, смотрите только за этим. Видите, куда он проявляет склонность? Вот это и развивайте углубленно. Тут можно нанять репетиторов, оплатить специализированные кружки и так далее.

То есть, вкладываетесь в конкретную область, а не распыляетесь на всё.

Есть такой довод, что после элитной школы ребёнок поступит сам даже в зарубежный вуз. Особенно актуален этот довод сейчас.

Какие есть варианты для поступления за границей? Остались ли они вообще? Что для этого нужно? И есть мнение, что уж в дорогущей-то школе об этом знают.

Ну, наверняка и знают. Но только ли там? Отнюдь. Всю эту информацию вы можете узнать и сами. Актуальную, подчеркну, информацию. В меняющихся условиях это важнее всего. И бесплатно.

Например, на выставке «Обучение за рубежом» от ITEC, которая состоится 1 октября с 11 до 18 часов в гостинице InterContinental.

Тут вы узнаете, как грамотно спланировать обучение за рубежом на будущий год, что сколько стоит. И начать подготовку к поступлению. Как и какой выбрать университет, какую программу? А главное, как готовиться, что нужно, чтобы поступить? Куда дёргаться, в какую дверь?

На выставке вам помогут эксперты ITEC. Пообщаетесь с людьми, которые действительно в теме образования за рубежом. В курсе всех нюансов. Отслеживающих всю меняющуюся информацию.

И уже с этими знаниями, определитесь, что вам делать. Как подготовить ребёнка, как ему помочь поступить.

Лично я бы пошла именно таким путём. Смотрю склонности, понимаю, что нравится конкретно моему ребёнку, а потом помогаю выбрать университет и программу. И вкладываюсь уже только в то, что нужно и для поступления, и для обучения.

Напоминаю, что участие в выставке бесплатное. Нужно только зарегистрироваться по ссылке.

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