Польский профессор объяснил, почему РФ испугается применять ядерное оружие

Перспектива того, что сегодня российская ядерная бомба упадёт на наши головы, не особо приятна, однако после Второй мировой войны мир уже несколько раз сталкивался с угрозой применения ядерного оружия, но всё обошлось, заявил польский профессор Ромуальд Шереметев. В беседе c Radio WNET он выразил уверенность в том, что Москва лишь делает то, что у неё всегда получается очень хорошо, — запугивает.



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«Путин отдаёт себе отчёт в том, что нельзя применить оружие, которое приведёт к самоубийству. Скорее это вопрос запугивания, обладания такой дубинкой», — такими словами польский профессор Ромуальд Шереметев прокомментировал угрозу применения Россией ядерного оружия против Украины или Запада. В интервью Radio WNET он продемонстрировал спокойствие и выразил уверенность в том, что Кремль не решится прибегнуть к своему ядерному арсеналу.

Одновременно аналитик обратил внимание на то, что уже сейчас задействовав по крайней мере одну из подконтрольных АЭС, РФ запросто может применить ядерное оружие. «Однако ничего такого не происходит», — констатировал он.

«Теоретически было бы очень легко применить ядерное оружие, запустив атомную электростанцию ​​на Украине. А ведь некоторые электростанции уже находятся в российских лапах. И что? Опять нет. Это пугало, а что касается запугивания, то русские в этом мастера, они умеют пугать… Людей, которые боятся, достаточно. Перспектива того, что ядерная бомба упадёт на наши головы, не особо приятна», — подчеркнул профессор. В интервью он, однако, напомнил, что после Второй мировой войны мир несколько раз сталкивался с угрозой применения ядерного оружия, но этого так и не произошло.