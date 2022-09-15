 

Петербургу не хватает образовательных учреждений: школы и детские сады переполнены

15.09.2022, 10:50, Разное
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Петербург столкнулся с острой нехваткой объектов социальной инфраструктуры. В текущем году школы и детские сады оказались заполнены в среднем на 110-115%, сообщает Комитет по образованию Смольного. Причем для комфортного пребывания детей городу необходимо обеспечить еще 26 тысяч мест в детсадах и 72 тысячи – в школах. Наиболее остро проблема ощущается в Выборгском, Приморском, Калининском, Московском, Невском, Василеостровском, Красногвардейском, Красносельском и Пушкинском районах – то есть ровно в половине города. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов год назад обещал, что в Петербурге появится 31 новая школа. Вот только оказалось, что все их построят не раньше 2025 года. Причем по многим объектам, которые уже должны были быть сданными, строители не укладываются в сроки. Фактически Смольный провалил программу по возведению объектов социальной инфраструктуры, ведь за прошедший год не было построено даже половины от запланированных школ, детских садов и больниц. 

Ранее СМИ сообщали, что дефицит мест в школах вынуждает петербургских родителей отправлять своих детей в частные образовательные учреждения, которых насчитывается уже почти 60. Стоимость образования в них крайне высокая. Но многие готовы платить, лишь бы не подвергать ребенка мучениям, вызванными необходимостью каждый день ездить в школы в другие районы города и учиться в переполненных классах.


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