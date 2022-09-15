Скандалы: Аварийное обнуление

Зачем правительству понадобилась новая программа расселения аварийного жилфонда

Программа расселения аварийного жилья, похоже, признана провальной. Недавно в правительстве уже анонсировали запуск новой программы. Только вот победных реляций о выполнении и перевыполнении прежних обязательств что-то не слышно. Как говорится, с глаз долой – из бюджета вон. Несмотря на нарочитый оптимизм, о новой программе пока говорят очень осторожно. Не озвучиваются и даты, когда же наконец страна будет избавлена от жилья, непригодного для проживания.

Неудивительно – параметры будущей программы пока не очень ясны. В неё должны войти дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. При этом в текущем году на исполнение программы из федерального бюджета собираются выделить 22,5 млрд рублей. «Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учётом бюджетной обеспеченности регионов», – уточняют в правительстве. В переводе с чиновничьего это означает, что до 40% средств на расселение аварийного жилья регионам предстоит отыскать самостоятельно.

А речь идёт о весьма значительных суммах. Так, по данным Фонда ЖКХ, по состоянию на 1 января 2022 года в стране признано аварийным 14,44 млн квадратных метров жилья, для расселения которого потребуется более 1 трлн рублей. Реализация новой программы запланирована до 2024 года. Значит, в ближайшие два года регионам предстоит где-то найти 400 млрд рублей. Напомним, что ещё в январе в Минфине заявляли, что каждый четвёртый регион страны испытывает дефицит бюджета. Предположить, что в нынешних условиях регионы смогут где-то найти 400 млрд рублей, очень сложно.

До сих пор проблема с нехваткой денег на аварийное жильё на местах решалась просто: нет денег – нет расселения. Судя по всему, новая программа будет исполняться по той же схеме.

Рисованные рекорды

Прежняя программа расселения аварийного жилья предполагала покончить с ветхим жилым фондом, признанным таковым на 1 января 2017 года. Однако насколько полно эта программа была выполнена, теперь уже никто не узнает. Разве что в СМИ будут всплывать особо вопиющие случаи (см. ниже «Уже упало»).

Махинации со статистикой в старой программе начались уже на старте. В 2013 году чиновники заявили, что доля аварийного жилого фонда составляет 0,5% многоквартирных домов. Тогда как, по данным Росстата, их количество равнялось 0,7% (23,8 млн квадратных метров). На расселение этого объёма тогда требовалось 126,6 млрд рублей.

Поскольку с исполнением программы сразу возникли проблемы, нехватку финансирования решили просто – Росстат перестал вести независимую статистику аварийного жилья в целом по стране, а собирать данные стал Минстрой. При этом данные предоставляли региональные власти, и в статистику попадали лишь те дома, которые планировалось расселить в текущем году. В результате, по данным Фонда ЖКХ, к осени 2017 года (официальная дата окончания программы) расселить удалось чуть более 8,5 млн квадратных метров.

В 2018 году программу и вовсе «обнулили», запустив новую версию жилищного нацпроекта – «Жильё и городская среда». До 2024 года планировалось расселить 9,54 млн квадратных метров жилья. Вошли ли в эту цифру недорасселённые объёмы прежней программы и на сколько увеличилось количество аварийных домов с 2014 года – так и осталось за кадром.

В феврале этого года гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин заявил, что в год расселяется примерно 2,3–2,5 млн квадратных метров жилья. Если подсчитать по максимуму, получится, что за 2018, 2019, 2020 и 2021 годы расселили около 10 млн квадратных метров. Получается, что целевой показатель нацпроекта вроде как даже перевыполнен? Вот только если эти 10 млн сложить с 8,5 млн квадратных метров прошлой программы, то общий итог даже не дотянет до 23 млн, признанных аварийными ещё в 2013 году. Впрочем, кому сегодня есть дело до таких деталей?

Официально предполагается, что регионы смогут приступить к реализации новой программы, только доделав программу старую. Но поскольку ещё с 2014 года негласно действует правило о том, что количество вписанных в программу домов априори равняется количеству аварийных домов, сомневаться в том, что программа будет исполнена, не приходится. Другое дело, что аварийные дома при этом никуда не денутся.

Что интересно: проговариваться о том, что все цифры программ по расселению аварийного жилья, по сути, ничего не значат, чиновники начали уже сегодня. Например, выступая на Восточном экономическом форуме, глава Якутии Айсен Николаев признался: до 2024 года в регионе планируют расселить 1 млн квадратных метров аварийного жилья. При этом в Фонде содействия реформированию ЖКХ заявили, что 1 млн квадратных метров аварийного жилья будет расселён по всей стране.

Скрывать реальное положение дел с аварийными домами с каждым годом становится всё сложнее.

В середине августа в Омске на улице 20-го Партсъезда, 53 рухнула стена пятиэтажки. Избежать жертв удалось чудом: инцидент случился днём, когда во дворе дома играли дети. При этом жители рухнувшего дома много лет просили признать строение аварийным. Кстати, весной прошлого года у пятиэтажки обрушился угол торцевой стены, однако в городской администрации тогда заявили, что жильцы сами виноваты – не по правилам установили душевые кабины. Примечательно, что построенная в 1966 году пятиэтажка, которая очевидно была проблемной, не была признана аварийной и не была включена в программу переселения аварийного жилья.

Минувшим летом жительница города Углегорска на встрече с мэром бросила в чиновника заплесневелым ботинком. По словам жительницы Людмилы Аникеевой, вот уже несколько лет власти отказываются предоставить ей пригодное для проживания жильё, переселяя из одного аварийного дома в другой. История получила широкий резонанс в интернете. В результате, по сообщениям СМИ, семье Людмилы Аникеевой квартиру всё-таки выделили.

В Красноярске на улице Спартаковцев, 75 уже несколько лет ветшает двухэтажный дом. В 76-летнем здании обваливается потолок, стены покрыты трещинами, в некоторые помещения небезопасно даже просто заходить, не то что жить там. Кстати, с тем, что дом нуждается в расселении, никто не спорит. Оно даже запланировано. Но на 2036 год. По словам жителей, еще 14 лет дом явно не протянет.

В феврале в городе Ачинске случилась трагедия. В двухэтажном бараке 1959 года постройки случился пожар. По сообщениям местных СМИ, члены семьи – супруги, их сын и дочь (двое мужчин 76 и 46 лет и две женщины 72 и 47 лет) – умерли от отравления угарным газом. Причиной пожара стало возгорание в щитке. По информации из местной прокуратуры, полуразвалившийся барак не был признан аварийным и сносу не подлежал.

Кстати, новостройки, в которые расселяют жителей аварийных домов, по качеству зачастую оказываются не менее опасными, чем обветшавшие старые здания. Так, по информации телеграм-канала «Домострой», в Салехарде вот уже два года подпирают новостройку с отрывающейся обшивкой. Местные власти уверяют, что делается это для безопасности жильцов: дабы сильный ветер обшивку не повредил. Застройщик обещал исправить недочёты после нормализации погоды, но пока что дальше заявлений дело не дошло. Из 104 квартир в новом доме 34 получили жители аварийного фонда.

Кира Ремнова

Оригинал материала: “Наша Версия”