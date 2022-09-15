 

Мнение: Вербовка

15.09.2022, 10:35, Разное
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Вчерашнее видео с человеком, похожим на Евгения Пригожина, вербующего наемников из заключенных, заставляет признать неоспоримый факт: государство в России находится в состоянии распада. Причем в заключительной, терминальной стадии.

Не может частное лицо, пускай даже с мандатом от кого-нибудь, приехать на зону и оптом изымать из нее заключенных. Начальник колонии, сдавая зеков на войну, по сути, сам становится преступником, так как законных оснований для подобного просто не существует.

На самом деле распад начался достаточно давно. Еще с того момента, когда фюрер пошел в 2012 году по второму кругу, чем фактически вытер ноги о конституцию – если не о букву, то о дух, а конституционный суд первый раз спрятался в домик, что в последующем он стал делать «по вызову». Так что сейчас ржавчина доедает не только верхние конструкции госструктуры, но спустилась на самый низ. Закон перестал действовать в стране, а значит – есть территория, есть население, но нет государства. Есть просто некая оргпреступная группировка, окончательно перешедшая на понятия, и правящая строго по ним.

Слова прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе применительно к России становятся буквально пророческими:

«…Перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений…»

Источник: Эль Мюрид


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