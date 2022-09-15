 

Жуткие похороны: лишившийся рассудка стражник рухнул у гроба Елизаветы II

15.09.2022, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во время
церемонии прощания с королевой Елизаветой II один из стражников лишился рассудка из-за горечи
утраты. Об этом сообщает Пятый канал. Мужчина рухнул без чувств прямо напротив гроба монархини. Его быстро
подняли и увели из зала прощания. О текущем состоянии мужчины пока неизвестно. Его
чувства разделяют многие жители Великобритании — потеря Елизаветы II воспринимается в семьях личной
утратой.

Жуткие похороны королевы
будут идти больше недели. Событие мирового масштаба не проходит без инцидентов
— каждый день вокруг гроба Елизаветы II разворачивается скандал.

Напомним, что
ранее неизвестный словесно напал на сына Елизаветы II — Принца Эндрю. Во время траурной церемонии в
Эдинбурге мужчина выкрикивал обвинения в адрес Принца. Последний совсем недавно
оказался в центре секс-скандала: американская защитница прав Вирджиния Джуффре
подала в суд на сына Елизаветы Эндрю и обвинила его в изнасиловании.

Кроме этого,
мировая общественность приковала взгляды к мятежной паре в королевской семье —
Принцу Гарри и его жене Герцогини Меган. На бывшей актрисе журналисты заметили
микрофон. Возможно, Меган Маркл собирала компромат для своего нового проекта о
королевской семье и Елизавете II.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01.22 / В полиции Алматы заявили о гибели десятков протестующих

14.04.22 / Принц Уильям поговорил с Кейт Бланшетт об изменении климата: “Я – упрямый оптимист!”

29.07.22 / Бизнесмен Павел Петриков: Подрядчиков для строительства сквош-клубов можно пересчитать по пальцам одной руки

01.06.21 / Идеи, которые вдохновят: 10 крутых и модных образов на лето-2021

04.10.20 / Нобелевский лауреат Лукашенко, противостояние за Карабах, поддельные евреи, крымские рубли и новая миссия Медведева в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

16.03.22 / Просто граждане

20.07.22 / Предпочтение стилю smoky eye и пухлые губы спокойных тонов: четыре тенденции красоты на вторую половину 2022 года

20.04.22 / С 1 мая в России введут туристический сбор за выезд на дачу

25.05.22 / Мнение: Хроническая проблема

24.12.21 / Мнение: Путин вышел в народ…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика