Жуткие похороны: лишившийся рассудка стражник рухнул у гроба Елизаветы II

Во время

церемонии прощания с королевой Елизаветой II один из стражников лишился рассудка из-за горечи

утраты. Об этом сообщает Пятый канал. Мужчина рухнул без чувств прямо напротив гроба монархини. Его быстро

подняли и увели из зала прощания. О текущем состоянии мужчины пока неизвестно. Его

чувства разделяют многие жители Великобритании — потеря Елизаветы II воспринимается в семьях личной

утратой.

Жуткие похороны королевы

будут идти больше недели. Событие мирового масштаба не проходит без инцидентов

— каждый день вокруг гроба Елизаветы II разворачивается скандал.

Напомним, что

ранее неизвестный словесно напал на сына Елизаветы II — Принца Эндрю. Во время траурной церемонии в

Эдинбурге мужчина выкрикивал обвинения в адрес Принца. Последний совсем недавно

оказался в центре секс-скандала: американская защитница прав Вирджиния Джуффре

подала в суд на сына Елизаветы Эндрю и обвинила его в изнасиловании.

Кроме этого,

мировая общественность приковала взгляды к мятежной паре в королевской семье —

Принцу Гарри и его жене Герцогини Меган. На бывшей актрисе журналисты заметили

микрофон. Возможно, Меган Маркл собирала компромат для своего нового проекта о

королевской семье и Елизавете II.