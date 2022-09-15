 

Теперь – ультрасовременные: тенденции тренчей на осень и самые актуальные модели

15.09.2022, 10:15, Разное
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Тренч — культовая и незаменимая в гардеробе вещь. Она была популярна более полувека назад (изысканные образы с ней создавали такие великие актрисы как Одри Хепберн, Мэрилин Монро) и остается актуальной и по сей день. Рассматриваем, какие модели этой верхней одежды в тренде в нынешнем сезоне.

Бежевый

Тренч такого цвета — это то, что никогда не выйдет из моды. Данный оттенок прекрасно сочетается с одеждой любых других цветов. С таким тренчем можно создавать как уличные повседневные, так и деловые образы. Вот, почему данное изделие можно назвать универсальным.

Кожаный

Кожаные изделия в принципе в моде в этом году. Кожаный тренч — это возможность создать стильный и одновременно дорогой образ. Это изделие также является выгодной инвестицией на будущее, поскольку вещи из натуральных материалов в любом случае остаются трендовыми и очень ценятся.

Твидовый

С таким классическим изделием можно создавать изысканные и элегантные образы. Большой поклонницей плащей из твида является дизайнер и модельер Виктория Бекхэм: икона стиля для многих представительниц прекрасного пола. Твидовые плащи прекрасно смотрятся с брюками, юбками, платьями и классической обувью.

Виниловый

Если вам нравится привлекать к себе внимание и создавать яркие неординарные образы, тогда смело можете пополнять гардероб виниловым тренчем. В данном контексте стоит обратить внимание на изделия ярких и насыщенных оттенков.

Виниловый плащ прекрасно подходит для создания нарядных образов для выхода в свет. Его также можно интегрировать в уличный стиль, скомбинировав с джинсами и футболкой.

С леопардовым принтом

Как стилисты не критиковали анималистичные принты, они все равно вернулись в моду. Тренч «под леопарда» сегодня — это не безвкусица, а актуальный тренд. Лучше всего сочетать такое изделие с одеждой нейтральных оттенков. Например, с черными или коричневыми вещами и аксессуарами.

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Замшевый

Хотя замша является не слишком практичным материалом, однако изделия из него добавляют в любой образ благородства и изысканности. Для создания гармоничного лука сочетайте замшевый тренч с замшевой обувью либо замшевыми аксессуарами.

Пэчворк

Если вам нравятся нестандартные решения, то имеет смысл рассмотреть тренч пэчворк. Вообще так называется техника пошива изделия из лоскутов, но сегодня производители изготавливают ткани с готовым принтом пэчворк. Оба варианта подходят.

Двухцветный

Сделать образ более ярким и запоминающимся можно с помощью двухцветного тренча. Какие именно цвета предпочесть — решать вам. Это могут быть как насыщенные неоновые, так и нейтральные оттенки. Например, белый с коричневым.

Без рукавов

Если вам нравится носить жилеты, тогда этот вариант вам наверняка понравится. Тренч без рукавов подойдет для относительно теплой осенней погоды. Его можно сочетать с водолазками, худи, свитерами для создания теплого и уютного лука.

Оригинального кроя

Нравится эпатировать и удивлять окружающих? Тогда рассмотрите тренчи оригинального нестандартного кроя. Например, с вырезами в районе талии.


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